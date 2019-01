Petra Vlhová to nemala pred pretekmi v Záhrebe ľahké: Toto zažila prvýkrát

Viróza aj enormná únava z náročného programu limitovali Petru Vlhovú v posledných hodinách pred slalomom v Záhrebe, ale Slovenka odmietla podvoliť sa.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V prvom kole síce na náročnom profile s viacerými zmenami rytmu chytila od svojej najväčšej súperky Mikaely Shiffrinovej manko 1,34 s, ale v tom druhom sa vypla k skvelému výkonu a najdlhšiu trať vo Svetovom pohári absolvovala najrýchlejšie zo všetkých. Zdolala aj Shiffrinovú, ale len o 9 stotiniek. Američanka zasa raz potvrdila, že v špeciálnych slalomoch je fenomenálna (toto bol jej 37. víťazný) a po štvrtý raz jej nasadili na hlavu korunku určenú pre víťazku pretekov Snow Queen Trophy.

"V druhom kole som sa snažila ísť naplno. Tam som potvrdila, že Mikaela je zdolateľná.. Možno mi pomohlo aj to, že druhé kolo postavil môj tréner tak, ako sme to chceli. Myslím si, že to vyšlo. V prvom kole mi však Mikaela ušla a nebola som s tým spokojná," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá akreditované v Záhrebe.

Všetky slalomové výsledky v sezóne 2018/2019 majú vo Svetovom pohári na prvých dvoch miestach stále nezmenenú podobu. Shiffrinová víťazí a Vlhová je s menším či väčším odstupom druhá. Bolo to tak v Levi, Killingtone, Courcheveli, Semmeringu a potvrdilo sa to aj v Záhrebe. V paralelných slalomoch, ktorých výsledky sa rovnako rátajú aj do poradia najtočivejšej disciplíny, už Petra dokázala Mikaelu zdolať. Stalo sa tak na Nový rok v Osle.

"Som šťastná, že som opäť potvrdila svoju pozíciu a skončila druhá. Veľmi sa všetci v tíme tešíme, lebo to nie je jednoduché stále byť na pódiu a potvrdzovať svoju pozíciu. Úspech je každé pódium, ale, samozrejme, ja chcem vyhrávať," nezabudla pripomenúť ambiciózna 23-ročná Liptáčka.

Pred sobotnými pretekmi sa rozhodla vynechať piatkový tréning, lebo sa necítila zdravotne najlepšie. Navyše mala v nohách aj v celom tele únavu po dvoch nahustených pretekoch v Semmeringu a jedných v Osle. "Prvýkrát som zažila, že som pred pretekmi netrénovala, ale snažím sa počúvať svoje telo. To mi povedalo, že je lepšie si oddýchnuť, aby som dnes mohla byť stopercentná. Myslím si, že sme urobili dobre a všetko aj dobre dopadlo," pripomenula Vlhová.

Už o tri dni na ňu čaká ďalší slalom v rámci Svetového pohára, ktorého dejiskom bude rakúske Flachau. Vlani aj predvlani tam nedošla až do cieľa, ale tým sa rozhodne nemieni stresovať. "Vypadla som tam pred rokom, ale to bolo vtedy a sústredím sa len na to, čo bude teraz. Teším sa na preteky. Máme trochu času na regeneráciu a musím sa spolu s celým tímom dať dokopy," dodala P. Vlhová.