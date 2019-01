Tím Petry Vlhovej nie je v optimálnom stave: Otec slovenskej lyžiarky vysvetlil celú situáciu

Petra Vlhová dosiahla v slalome Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe vynikajúci výsledok aj napriek tomu, že ju zastihla viróza.

Piaty klasicky slalom sezóny, piate druhé miesto pre Petru Vlhovú, ktorú v sobotu zdolala opäť iba Mikaela Shiffrinová. Slovenská lyžiarka na fenomenálnu Američanku stratila 1,25 sekundy.

Petrin otec po pretekoch priznal, že zdravotný stav jeho dcéry nebol stopercentný. "Druhé miesto je neskutočné. Celý tím nie sme v optimálnom stave, ale klobúk dolu pre Petrou. Vravel som si, že keď to bude pódium, bude to super. Peti trochu chýbajú sily, ale jej jazda v druhom kole bola skvelá. Sme druhí na svete a to je top," povedal v priestore cieľa Igor Vlha.

K zdravotnému stavu svojej dcéry poznamenal: "Nebolo to ideálne. Zastihla ju viróza, asi to bolo klímou v lietadle po návrate z pretekov v Osle. O to viac si vážime toto druhé miesto. Syn Boris je na tom horšie, Ten je zlomený ako vzduchovka. Nemyslím si však, že jeho neúčasť nejako ovplyvnila Petin výsledok. Videli ste sami, ako to zvládla," ozrejmil celú situáciu Vlhovej otec .