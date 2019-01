Historický vlak znovu vyrazí na svoju trať: Z Brezna bude turistov voziť už v lete

Projekt premávky historického vlaku, ktorý bude z Brezna jazdiť do dvoch turistických lokalít, je jedným z aktuálnych zámerov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na tohtoročnú letnú sezónu.

Avizoval ho predseda BBSK Ján Lunter pri poklepaní základného kameňa rozhľadne na vrchu Horné Lazy pri Brezne. "Motorový vlak, ktorý jazdil ešte za prvej republiky, bude jazdiť z Brezna na Červenú Skalu až do Slovenského raja. Bude sa točiť v rámci víkendu niekoľkokrát Červená Skala – Slovenský raj – Mlynky, a potom večer ľudí zase dovezie do Brezna," načrtol Lunter. Kotlebovci sa pustili do vedenia BBSK: Luntnerov úrad tvrdí, že zavádzajú a šíria strach

Ako pre TASR doplnil krajský poslanec Ondrej Lunter, vlak by mal premávať od júna do septembra. "V smere na Zbojskú chceme prepojiť zubačku, ktorá už dnes z Tisovca premáva a Zbojská sa stala kľúčovým centrom pre Horehronie, kde chodí veľmi veľa turistov a výhľady sú tam naozaj nádherné," podotkol. Horehronie má podľa neho unikátnu pozíciu na hranici troch národných parkov a práve tento vlak prepojí jeho tri oblasti. "Vo vlaku bude i jedálenský vozeň a deťom budú pomáhať tráviť čas animátori," dodal poslanec.

Pri jazdách chce BBSK využívať niekoľko vlakových súprav. "Spolupracujeme pri tom s klubom historických vlakov. Najstarším bude uvedený prvorepublikový vlak a je to vlastne 'brat' Slovenskej strely, ktorá premávala z Bratislavy do Prahy v 30. rokoch. Ďalšia súprava bude z 50. rokov," konkretizoval O. Lunter, podľa ktorého môže byť vďaka tomu projekt zaujímavý aj pre milovníkov historickej techniky.