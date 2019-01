Berlínske letiská ochromí štrajk: Nemeckí odborári nie sú spokojní s platmi zamestnancov

Nemecké odbory zvolali na pondelok štrajk bezpečnostných pracovníkov na berlínskych letiskách Tegel a Schönefeld z dôvodu nezhôd v oblasti platov.

Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Nemecký odborový zväz Verdi oznámil, že pracovníkov vyzýva, aby sa zapojili do štvorhodinového protestu so začiatkom o piatej hodine ráno. Štrajk podľa zväzu Verdi vyvolali zamestnávatelia, ktorí ponúkli v období najbližších dvoch rokov dvojpercentné zvýšenie platov. Zväz však požaduje pre všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú bezpečnostné prehliadky na letiskách, zvýšenie hodinovej mzdy na 20 eur. Sneh potrápil aj juh Nemecka: Bavorské letisko má problémy, na horách hrozia lavíny Podľa zväzu zamestnávateľov BDLS by to v niektorých prípadoch znamenalo až 30-percentné zvýšenie platov. Štrajk zasiahne letiská Tegel a Schönefeld, ktoré sa nachádzajú v okolí hlavného mesta. Obe letiská na svojich webových stránkach informovali, že protestná akcia spôsobí narušenie leteckej dopravy, a vyzvali pasažierov, aby sa o svojich letoch informovali vopred.