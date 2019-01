Zmeny v zákone: Materskú môžu poberať obidvaja rodičia súčasne

Na Slovensku môžu od začiatku tohto roka súbežne poberať materskú dávku obidvaja rodičia.

Týka sa to prípadov, kedy otec po dohode s matkou sa bude starať o jedno dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Tieto zmeny priniesla novela zákona o sociálnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti od nového roka. Podmienky nároku na materské sú pri oboch deťoch rovnaké.

"Aj otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený alebo mu ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti môže trvať sedemdňová ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia. Rovnako musí byť splnená aj podmienka trvania jeho nemocenského poistenia 270 dní v priebehu dvoch rokov pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti," vysvetlila Sociálna poisťovňa (SP). Prevzatie dieťaťa do starostlivosti je určené dňom, keď otec spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do starostlivosti.

Otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na materské najskôr šesť týždňov po pôrode a najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. "Po zmene zákona naďalej platí, že matka dieťaťa tak ako doteraz nemôže poberať rodičovský príspevok z úradu práce v čase nároku na materské otca dieťaťa, aj keď ide o dve rôzne deti," doplnila SP.

Podmienkou zostáva aj absencia príjmu v čase nároku na materské z toho pracovného pomeru, resp. nemocenského poistenia, z ktorého si matka či otec uplatnil nárok na materské. Ministerstvo práce odhadlo, že na súbežné poberanie materskej dávky by malo mať v tomto roku nárok približne 600 ľudí. V nasledujúcich rokoch by sa mal počet takýchto rodičov ešte zvyšovať.