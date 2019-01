Sulík prirovnal Pellegriniho k Ficovi: To, že ich funkcie sú oddelené, je na škodu

Premiér Peter Pellegrini je kultivovanejší ako jeho predchodca Robert Fico (obaja Smer-SD), ale množstvo jeho rozhodnutí pripomína práve Fica. V rozhovore pre TASR to povedal líder opozičnej SaS Richard Sulík.

"To, že je oddelená funkcia predsedu strany a vlády, je podľa mňa na škodu. Majú medzi sebou trenice, malo by to byť spojené. Takto premiér nemá skutočné rozhodovacie právomoci," myslí si Sulík. Pellegrini podľa jeho slov nemá priestor na rozhodovanie, aký mal Robert Fico. "On mu témy vnucuje a Pellegrini nemá silu povedať nie. Nemá silu urobiť poriadok s Andrejom Dankom (SNS), ktorý skáče celej koalícii po hlave. Ale to je ich problém," odkázal Sulík.

Oddelený post predsedu vlády a šéfa najsilnejšej strany bol aj za vlády Ivety Radičovej, ktorej bola SaS súčasťou. Práve liberáli túto vládu položili. "Mne osobne trvalo rok, kým som pochopil, že pre Mikuláša Dzurindu je síce Robert Fico súper, ale najväčšími nepriateľmi sme my. Išiel po nás ako po údenom. Takto sa nedá rozumne vládnuť," dodal Sulík.