Golden Knights pokračujú v triumfálnom ťažení, Pánik proti Devils nebodoval

Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Richardom Pánikom prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL s New Jersey 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.

Pánik strávil na ľade vyše 15 minút, do štatistík sa zapísal štyrmi trestnými minútami a jednou strelou na bránku súpera. Coyotes doplatili na mizernú efektivitu v presilovkách, keď nevyužili ani jednu z piatich, vrátane 5:3. "Nerád to hovorím, ale drieme, snažíme sa, no chýba nám kvalita," uviedol tréner Arizony Rick Tocchet. Jeho tím prehral tretí zápas za sebou.

Nedarilo sa ani obhajcovi Stanleyho pohára Washingtonu, ktorý prehral V Dallase 1:2 po predĺžení a z víťazstva sa takisto neradoval tretíkrát v sérii. Hrdinom Stars bol útočník Tyler Seguin, autor oboch gólov. "Mali sme aj šťastie. V druhej a tretej tretine sme nahrali veľmi dobre. Vďaka Bohu za našich brankárov," povedal pre The Canadian Press tréner Stars Jim Montgomery.

Naopak, zdolaní finalisti minulého ročníka Vegas Golden Knights pokračujú v triumfálnom ťažení. Na ľade Anahemiu Ducks uspeli 3:2 a pripísali si piate víťazstvo v rade.

Hrozivú šnúru šiestich neúspechov ukončilo Colorado, ktoré doma deklasovalo New York Rangers 6:1. "Lavínam" pomohla slabá disciplína hostí, z desiatich presilových hier využili tri. Prvá formácia Rantanen, MacKinnon, Landeskog strelila štyri góly.



Sumáre NHL:

PITTSBURGH PENGUINS - WINNIPEG JETS 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 15. Maata (M. Pettersson, Guentzel), 15. Cullen (Aston-Reese, J. Johnson), 35. Simon (Malkin), 57. Letang (Crosby, Cullen), brankári: Murray - Hellebuyck, strely na bránku: 33:33, 18.642 divákov

6. Ferland (Aho, Williams), 7. Hamilton (McKegg, Mäenalanen), 27. McKegg (Pesce, McGinn), 60. Aho (Slavin) - 36. Bjorkstrand (Werenski, Jones), 37. Panarin (Duclair, R. Murray), brankári: McElhinney - Bobrovskij (29. Korpisalo), strely na bránku: 31:24, 15.346 divákov25. Athanasiou (Hronek), 34. Vanek (Cholowski), 52. Bertuzzi (Nyquist), 65. Larkin (Hronek) - 18. Subban (Ekholm, Grimaldi), 24. C. Smith (Ellis, Josi), 59. R. Johansen (Jarnkrok), brankári: Howard - Rinne, strely na bránku: 39:30, 19.515 divákov14. Seguin (Faksa, Radulov), 64. Seguin (Radulov, Hintz) - 31. Eller (Burakovskij, Orpik), brankári: Bishop - Copley, strely na bránku: 29:37, 18.532 divákov17. Garland, 30. Fischer - 2. Hischier (Palmieri), 37. Coleman (Zajac, Wood), rozhodujúci sam. nájazd: Palmieri, brankári: Kuemper - Blackwood (16. Kinkaid), strely na bránku: 24:35, 12.636 divákov5. MacKinnon (Barrie, Landeskog), 7. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 33. Landeskog (E. Johnson, Rantanen), 46. Kerfoot (Compher, Jost), 48. Rantanen (Barrie, MacKinnon), 54. Graves - 50. Strome, brankári: Grubauer - Georgijev, strely na bránku: 47:25, 17.287 divákov22. Sprong (Mahura, Henrique), 23. Rowney (Lindholm, Gibbons) - 7. Schmidt (Hunt, Nosek), 31. Nosek (McNabb), 31. Pacioretty (Stastny, Tuch), brankári: Gibson - Fleury, strely na bránku: 27:42, 17.222 divákovRichard Pánik (Arizona) 15:29 0 0 0 0 1 4/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/