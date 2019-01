Stop jednorazovým plastom: V Taliansku si od roku 2019 musia zvyknúť na náhradu vatových tyčiniek

Zákazníci v Taliansku si od tohtoročného 1. januára už v obchodoch nekúpia vatové tyčinky na čistenie uší, ktoré sú vyrobené z plastu.

Do platnosti totiž vstúpil nový zákon, podľa ktorého musia byť tyčinky vyrobené len z biologicky rozložiteľných materiálov. Taliansko je tak prvou krajinou v EÚ, ktorá v rámci boja s plastovým odpadom toto nariadenie zaviedla, napísala agentúra APA.

Boj s plastovým odpadom sa vedie aj na úrovni celej Európskej únie. V rámci snáh o obmedzenie tohto odpadu sa koncom minulého roka dostala do poslednej fázy rokovania smernica, ktorá by od roku 2021 zaviedla zákaz plastových výrobkov na jedno použitie ako sú slamky, príbory, taniere či obaly na potraviny, ale aj spomínané tyčinky do uší.

Taliansko v tomto smere úniu predbehlo a zákaz začala čiastočne uplatňovať už tento rok. Tyčinky do uší na talianskom trhu musia byť vyrobené z dreva alebo iných prírodných materiálov tak, aby boli kompostovateľné. Už od začiatku minulého roka sa môžu v obchodoch používať výhradne recyklovateľné plastové sáčky na ovocie a zeleninu, mäso a ryby. Zákaz predaja plastového riadu a ďalších jednorazových produktov má prísť za rok.