Zamestnanci Huawei uverejnili novoročný status: Za to, z akého mobilu ho napísali, ich stihol krutý trest

Dvaja zamestnanci čínskej telekomunikačnej firmy Huawei boli potrestaní za to, že na oficiálnom twitterovom účte zverejnili správu za pomoci konkurenčného iPhonu. V piatok o tom informovala agentúra Reuters.

Tweet zverejnený na Nový rok mal popriať všetkým followerom šťastný rok 2019. Na správe sa ale zároveň nechtiac objavil nápis "via Twitter for iPhone" (cez Twitter pre iPhone), ktorý prezrádzal, z akého zariadenia bola správa odoslaná. Novoročné prianie bolo z twitterového účtu firmy rýchlo stiahnuté, to ho však už vo veľkom zdieľali užívatelia sociálnych sietí. Podľa internej správy firmy, ktorú mala Reuters k dispozícii, boli dvaja zamestnanci zaradení na nižšiu pracovnú pozíciu a bol im znížený plat.

Správa ďalej hovorí, že incident vznikol v súvislosti s "problémami s VPN" na stolnom počítači a že "spôsobil škody značke Huawei". Čína blokuje prístup k mnohým zahraničným webovým stránkam a aplikáciám, vrátane twitteru. Mnohí používatelia však toto obmedzenie obchádzajú pomocou virtuálnych súkromných sietí (VPN). Mnoho čínskych spoločností a organizácií je tak ako Huawei na twitteri prítomných. Aj oficiálna spravodajská agentúra Nová Čína na twitteri propaguje svoje správy. Nad tým sa často pozastavujú používatelia čínskych sociálnych sietí, ktorí vládu obviňujú z dvojakého prístupu.

Čínske firmy vyzývajú svojich zamestnancov, aby uprednostnili výrobky Huawei pred Applom ako prejav solidarity s finančnou riaditeľkou Meng Wan-čou, ktorá bola 1. decembra zatknutá v Kanade na základe amerického obvinenia. Vlani Huawei prekonal Apple v počte vyrobených mobilných telefónov a zaradil sa na druhé miesto za kórejský Samsung.