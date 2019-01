Vodiča auta so srbským číslom chytili v Senci šoférovať opitého: Na koľko súd cudzinca poslal do väzenia?

Vodiča auta so srbských evidenčným číslom chytili predposledný deň minulého roku neďaleko Bratislavy šoférovať opitého. Vyšlo najavo, že mal zákaz šoférovania a bol vyhostený zo Slovenska. Poslal ho súd do väzenia?

Vodič v Senci pred niekoľkými dňami šoféroval auto so srbským evidenčným číslom po vplyvom alkoholu. Za bieleho dňa mu policajti v dychu zistili 0,89 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,8 promile alkoholu. Zakrátko vyšlo najavo, že mu súd do novembra 2019 na Slovensku do zakázal šoférovať. Súčasne ho cudzinecká polícia zo Slovenska a ostatných štátov Európskej únie vyhostila na tri roky.

Samosudca Okresného súdu Bratislava III Juraj Kapinaj vodiča, ktorého chytili šoférovať pod vplyvom alkoholu a za neoprávnené zdržiavanie sa na Slovensku poslal do väzenia na osem mesiacov a na Slovensku sa nesmie ukázať sedem rokov. Rozsudok je právoplatný.