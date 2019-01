Tesco kúpil podnikateľ spájaný s Jánom Slotom: Zmení Trabelssie bratislavské Kamenné námestie?

Aký osud ho čaká? Obchodný dom na Kamennom námestí po rokoch zmenil majiteľa. Od spoločnosti Tesco ho na prelome roku kúpil žilinský podnikateľ George Trabelssie.

Muž už niekoľko rokov vlastní aj Tesco v Žiline a Nitre. Nový Čas zisťoval, aké zmeny čakajú obchodný dom v centre hlavného mesta. Zmenu vlastníckej štruktúry potvrdila hovorkyňa Trabelssieho spoločnosti SIRS Ivana Strelcová. „Áno, stali sme sa novým vlastníkom OD Tesco na Kamennom námestí,“ uviedla.

Zatiaľ však nepredstavila, čo plánujú s novými priestormi, no čoskoro by sa to malo zmeniť. „Plánujeme magistrátu a následne aj verejnosti predstaviť zámer obnovy územia,“ uviedla Strelcová a dodala: „Verejnou diskusiou by sme chceli docieliť čo najvyšší prínos pre obyvateľov i návštevníkov tejto časti mesta.“

Spoločnosť Tesco sa z budovy na Kamennom námestí zatiaľ neplánuje odsťahovať. „Aj naďalej plánujeme zákazníkom prinášať naše služby v tejto lokalite v prenajatých priestoroch,“ povedala PR manažérka Tesca Lucia Poláčeková. Od výstavby Obchodného domu uplynulo 50 rokov a odvtedy prešla budova niekoľkými rekonštrukciami.

„Aby však spĺňala očakávania a potreby našich zákazníkov aj v budúcnosti, vyžaduje si značné finančné investície. Preto sme sa v súlade s našim dlhodobým plánom rozhodli predať obchodný dom novému majiteľovi,“ vysvetlila Poláčeková. Obchodný dom v súčasnej podobe bude podľa Poláčekovej prevádzkovaný minimálne do konca februára.

Kto je George Trabelssie