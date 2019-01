Brutálny útok vo vlaku: Útočník dobodal muža za denného svetla

Britská polícia začala vyšetrovať vraždu muža, ktorého útočník dobodal v piatok vo vlaku v grófstve Surrey ležiacom juhozápadne od Londýna. Informoval o tom webový portál denníka The Guardian.

Britská dopravná polícia (BTP) bola privolaná v piatok poobede do stanice Horsley po tom, ako jej nahlásili dobodanie muža vo vlaku smerujúcom z Guilfordu - ležiaceho 43 km juhozápadne od Londýna - do londýnskej stanice Waterloo. Muž utrpel smrteľnú bodnú ranu a zomrel na mieste činu, spresnil webový portál The Independent.

"Bol to šokujúci a násilnícky útok, ktorý sa odohral vo vlaku za denného svetla," povedal Gary Richardson z dopravnej polície.

Páchateľ aj obeť do vlaku podľa Richardsona nastúpili v Guilforde. Príslušníci BTP pátrali v dedine Clandon, kde útočník mal z vlaku vystúpiť. Polícia vyzvala pasažierov, ktorí boli v čase vraždy vo vlaku, aby prípadnými informáciami pomohli vyšetrovaniu.

Incident si vyžiadal prerušenie vlakových spojení medzi Guilfordom a Effingham Junction - jednej zo zastávok na trase do londýnskej stanice Waterloo.