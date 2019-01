Nirvana žaluje výrobcu oblečenia: Okopíroval Marc Jacobs smajlíka Kurta Cobaina († 27)?

Americká hudobná skupina Nirvana zažalovala výrobcu oblečenia Marc Jacobs potom, čo jej hlavný návrhár rovnakého mena do svojej novej rady zahrnul niekoľko artiklov so žltým "smajlíkom", ktorý je jedným z hlavných symbolov kapely.

Jacobs vraj logo použil bez povolenia a Nirvana teraz na súde v Kalifornii vyžaduje nariadenie o náprave a finančné odškodnenie, informovali tento týždeň americké médiá.

V žalobe podanej na konci decembra sa uvádza, že frontman Nirvany Kurt Cobain slávnu tvár s vyplazeným jazykom a krížikmi namiesto očí vytvoril v roku 1991 a kapela "tento návrh chránený autorskými právami používa trvalo od roku 1992 na identifikáciu svojej hudby". Podľa právnych zástupcov zvyšných členov skupiny - Davea Grohla a Krista Novoselica - považuje veľká časť spotrebiteľov použitie žlto-čierneho loga za známku toho, že daný produkt či službu kapela schválila alebo s ním je spojená.

Predmetom sporu je módna kolekcia "Redux Grunge Collection" uvedená v novembri, ktorá sa vracia k štýlu z úvodu 90. rokov a zároveň k modelom z počiatkov Jacobsovej kariéry. Podľa webu časopisu Forbes je v nej hneď niekoľko položiek s logom Nirvany, médiá však spomínajú hlavne tričko, ktoré sa od tých fanúšikovských odlišuje len tým, že namiesto názvu slávnej kapely je tu uvedené slovo "heaven" (anglicky nebo) a miesto preškrtnutých očí má žltá tvár písmená M a J. Marc Jacobs ho predáva za 115 dolárov (cca 111 eur).

Nirvana okrem výrobcu žaluje tiež dva obchodné domy, ktoré predávali oblečenie údajne porušujúce autorské práva, ohradila sa aj proti použitiu textov svojich pesničiek v marketingovej kampani. Okrem odškodného požaduje tiež stiahnutie problémových výrobkov z predaja a odstránenie alúzií na kapelu a jej hudbu z reklamných materiálov. Forbes vysvetľuje, že ak chce držiteľ autorského práva uspieť so sťažnosťou, musí jednak preukázať platnosť svojho copyrightu a to, že bolo duševné vlastníctvo použité nezákonne. Tiež musí doložiť, že druhá strana mala prístup ku chránenému dielu a že jej produkt je zásadným spôsobom podobný originálu. "To, či sú dve diela významne podobné, býva často sporné. Toto ale nie je jeden z tých prípadov," dodáva Forbes.