Žena vďaka anonymnému darcovi spermií porodila dcérku: Neuveríte, do koho sa o 12 rokov zamilovala

Niektoré príbehy v živote sa zdajú príliš dobré na to, aby boli pravdivé.

Ako z romantického filmu je aj ten o žene, ktorá sa pred dvanástimi rokmi aj so svojou manželkou rozhodla, že chcú mať dieťa. Jessica Share žila so svojou polovičkou na Stredozápade. Keď sa rozhodli pre dieťa, ako riešenie si zvolili spermobanku. Tam si museli vybrať darcu. "Keďže som bola doma a písala som dizertačku, rozhodli sme sa, že dieťa vynosím ja. Vybrali sme darcu primeranej postavy, s hnedými vlnitými vlasmi, ktorý študoval literatúru. Ako svoju profesiu uviedol, že je spisovateľ, hudobník a taxikár."

Podľa Best Life Online keď sa ich dcérka Alice narodila, nad darcom sa ani nezamysleli. Jessicina manželka dokonca pristupovala nenávistne k tomu, aby ich deti spoznali svojho otca, pretože verila tomu, že láska robí rodinu. Ich prvorodená dcérka Alice bola taká rozkošná, že si spermie od toho istého darcu "objednali" aj druhýkrát. O osemnásť mesiacov neskôr sa narodilo ďalšie dievčatko.

O tri roky sa Jessicina žena rozhodla manželstvo ukončiť. Jessica bola z toho zronená, ale nevzdala sa a malé sestričky vychovávala najlepšie, ako vedela. Keď však mala Alice 10 rokov, Jessicina ex si prvorodenú dcéru zablokovala na mobile a odmietla k nim doviezť jej mladšiu sestru. Podľa Jessiciných slov to tak pretrváva doteraz. Časom sa staršia dcéra Alice sa začala zaujímať o to, kto je jej biologický otec. Postupne zistila, že sa volá Aaron Long a že má aj nevlastného brata Brycea. Skontaktovali sa a o pár mesiacov Jessica a Alice leteli do Seattlu, aby sa s nimi stretli. Bryce okrem toho vypátral aj ďalších nevlastných súrodencov, vrátane 19-ročnej Madi.

V tej dobe bola Jessica v dlhodobom vzťahu s iným mužom, ktorý sa tiež volal Aaron. Keď však tento vzťah skončil, zistila, že často premýšľa o biologickom otcovi svojej dcéry. Preskočila medzi nimi iskra a stalo sa to, čo by naozaj nikto nepredpokladal - dali sa dokopy. Teraz Alice, Jessica a Aaron žijú v Seattli, spolu s nimi aj Madi, dokonca našli aj ďalších nevlastných súrodencov. Podľa Jessicy to tak proste malo byť. Nevie, koľko má Aaron detí, on sám však tvrdí, že by ich malo byť 67. "Pre všetky sú u nás dvere otvorené," dodala.