Mladík zomrel po predávkovaní na zábave: Denis († 23) trpel hodiny a ľudia sa len pozerali!

Posledné chvíle jeho života sprevádzala hrôza, akú je ťažké si predstaviť. Denis († 23) z Diviakov nad Nitricou (okr. Prievidza) mal celý život pred sebou a na svoje sny si po skončení gymnázia privyrábal v Rakúsku.

Žiaľ, prišiel o život pred Vianocami po kombinácii požitia alkoholu, extázy a amfetamínu. Zabávajúci sa ľudia šokovane pozerali, ako kričí a prosí o pomoc kamarátov. Po niekoľkých hodinách umrel na chodbe martinskej nemocnice. Rodina podala trestné oznámenie, pretože si myslí, že zlyhali nielen organizátori akcie, ale aj záchranári.

Posledné chvíle Denisovho života zachytil jeden z účastníkov akcie a video, ktoré vzápätí kolovalo po internete, desí. Mladík na ňom na stoličke na chodbe tanečného klubu v Martine kričí na kamaráta: „Luidži, panebože, pomôž mi!“ Tvár sa mu zmieta v kŕčoch, kope nohami, strihá rukami. „Takto tam trpel niekoľko hodín, ľudia sa naňho iba pozerali a organizátori zavolali záchranku, keď už bolo neskoro. Aj tej trvala cesta v centre Martina pol hodiny,“ plače sestra Simona.

Zastavilo sa mu srdce

Z toho, čo sa dialo, boli v šoku i svedkovia. „Bol som tam, nechali ho tam v tom stave tri hodiny, a keď záchranári prišli, tak nezasahovali, že by sa šli pretrhnúť,“ hovorí Štefan. Zúfalá sestra iba krúti hlavou. „Ľudia mi povedali, že tam mali záchranári komentáre, že si to urobil sám, že nemal brať drogy,“ vraví smutne. „Posádka Záchrannej služby Košice dostala telefonát s volaním o pomoc pre Denisa o 6.23 ráno a na miesto prišla o 6.30. K správaniu sa zdravotníckeho personálu sa môžeme vyjadriť, až keď podrobnejšie prešetríme udalosť," povedala Ľubica Bajerovská z košickej záchranky. Chlapec mal podľa výsledkov toxikologických vyšetrení v tele extázu a amfetamín.

„Neviem, či si to zobral sám, alebo mu niekto niečo hodil do pitia. Zomrel na chodbe v nemocnici v Martine, v pitevnej správe je uvedené, že sa mu zastavilo srdce, upadol do kómy a požil toxické látky. Denis nebol žiaden feťák, nemal s drogami skúsenosti,“ dodáva sestra. Rodina podala trestné oznámenie, v rámci ktorého sa bude vyšetrovať, či postupovali organizátori aj záchranári adekvátne. Samotní organizátori akcie mali podľa rodiny vidieť, ako je Denisovi zle a keď prosil o pomoc, mali postupovať rýchlo, čo však neurobili. „Bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Nový Čas oslovil aj organizátora akcie, do uzávierky sa však nevyjadril. Sestra má napriek smútku predsavzatie. „Všetky peniaze, ktoré zarobil na svoju vysnívanú reštauráciu na Slovensku, pôjdu na jeho pamiatku. Na boj s drogami, na pomník,“ uzatvára.