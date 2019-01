Petra spadla do potoka a skoro sa utopila vo svojom aute: Policajti ju vyslobodili na poslednú chvíľu

Druhýkrát sa narodila! Presne toto si môže povedať Petra (20), ktorú zachránili púchovskí policajti. Mladá žena uviazla v aute, ktoré pri havárii spadlo do potoka v obci Udiča a od smrti ju delili len sekundy.

Dvojica policajných kolegov Zuzana Zlatošová a František Hija preverovali oznámenie o dopravnej nehode v Udiči. Podľa informácií, ktoré dostali, bolo počuť ranu a následne aj trúbenie. Auto však nebolo vidieť. „Policajti po príchode na miesto zistili, že v potoku sa nachádza vozidlo prevrátené na strechu. Takmer celá strecha bola ponorená vo vode. V automobile uvideli mladú ženu. Bola hlavou dole vo vode, pripútaná bezpečnostným pásom a nemohla sa z vozidla dostať von,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová.

Ako ďalej povedala, Petra (20) už bola vyčerpaná, očividne podchladená a už nevládala držať hlavu nad vodou. Policajti neváhali a skočili do ľadovej vody.uviedla Antalová. Následne ženu vyslobodili z auta a vytiahli ju zo studenej vody. Potom Petru dostali do tepla, poskytli jej prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí ju ošetrili a previezli do považskobystrickej nemocnice.