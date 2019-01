Predvádzala s Naomi Campbell, teraz sa zavrela do kancelárie: Prekvapí vás, kde nájdete túto krásnu Košičanku!

Plavky a zvodné šaty vymenila za decentné dámske sako! Bývalá modelka Martina Torkošová (32) v komunálnych voľbách získala priazeň Košičanov a stala sa miestnou poslankyňou v Starom Meste.

Počas svojej kariéry sa stala tvárou mnohých prestížnych kampaní vrátane automobilky Audi. Svoj pôvab ukázala aj na prehliadke pre známu značku Dior. Na jednom móle vystúpila aj so svetoznámou modelingovou hviezdou Naomi Campbell a pri práci sa stretla aj s návrhárskou ikonou Jeanom Paulom Gaultierom. Martina (32) nazrela do sveta modelingu už ako 12-ročná, po svete však začala cestovať až o 4 roky neskôr. Najčastejšie navštevovala Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko či Anglicko.

Okrem rôznych kampaní sa zvodná Martina stala tvárou mnohých prestížnych zahraničných značiek spodnej bielizne ako Wacoal či Panache. Hovorí, že nikdy nezabudne na stretnutie so svetoznámou Naomi Campbell, keď spoločne vystúpili na módnej prehliadke v Nemecku. „Stretli sme sa priamo na pľaci, keď sme išli na mólo. Išla predo mnou, nesmierne som si ten moment vychutnávala. Všetci ľudia to cítili, sršala z nej obrovská energia,“ spomína. Rovnako mala česť predvádzať pre francúzsku návrhársku ikonu Jeana Paula Gaultiera. Modeling má však podľa nej aj odvrátenú stranu. „Je to kolobeh cestovania, fotenia a stretnutí so stále novými a cudzími ľuďmi. To ma nakoniec od tejto práce aj odradilo, hlavne faloš,“ vraví.

Namiesto modelingu papierovačky

A hoci sa jej ponuky neprestávali sypať, ako 27-ročná sa rozhodla zavesiť modeling na klinec a začať pomáhať ostatným. Spolu so svojím partnerom Jakubom stáli za vznikom zariadenia pre seniorov. „Vymenila som cestovanie a fotografovanie za papierovačky v kancelárii, ale teraz som konečne s rodinou, priateľmi a hlavne doma,“ vysvetľuje.

V komunálnych voľbách sa navyše stala košickou miestnou poslankyňou za časť Staré Mesto. „Stále mi záležalo, čo sa v meste deje. Som rada, že teraz môžem priložiť ruku k dielu. Do zastupiteľstva idem s čistým štítom a bez vypočítavosti. Rozhodla som sa ísť do toho, aby aj tu zvíťazil zdravý rozum, a nie politické hry. Nedokázala som tolerovať falošnosť v modelingu, nebudem ju ani v zastupiteľstve,“ dodala. Z času na čas však ešte predvádza - napríklad pre návrhárku Lýdiu Eckhardt.