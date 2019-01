V Rusku zadržaný muž z USA prekvapuje: Okrem amerického občianstva má v zálohe ďalšie 3

Paul Whelan, ktorý bol vo štvrtok v Rusku obvinený zo špionáže, má okrem amerického aj britské občianstvo. Informáciu denníka The Times v piatok potvrdilo ruské ministerstvo zahraničia. Agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady uviedla, že Whelan má rovnako írske a kanadské občianstvo.

"Novinka, že Whelan má občianstvo štyroch štátov, dodáva už tak komplikovanému prípadu na zložitosti a vystavuje Rusko tlaku na niekoľkých frontoch," poznamenala AP. Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt povedal, že si o Whelana robí mimoriadne starosti.

Vzťahy Londýna i Washingtonu s Moskvou sú v súčasnosti na bode mrazu okrem iného kvôli špionážnym aféram, za ktorými podľa oboch západných krajín stojí Rusko. Írsko a Británia medzitým požiadali, aby ich diplomati mohli svojho občana navštíviť. Zástupcovia americkej ambasády v Moskve kontaktovali svojich britských kolegov v ruskej metropole a informovali ich o Whelanovom zatknutí a o tom, že je tiež občanom Spojeného kráľovstva.

"O Paula Whelana si robíme mimoriadne starosti, ponúkli sme mu konzulárnu pomoc," cituje Hunta agentúra Reuters. The Times podotýka, že táto informácia povedie k ďalšiemu ochladeniu vzťahov medzi Londýnom a Moskvou. Tie v posledných mesiacoch zaťažuje najmä prípad otrávenia bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU a britského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury. Británia z tohto činu obvinila dvoch agentov GRU, Moskva to ale popiera.

Whelana zatkli pred týždňom agenti ruskej tajnej služby FSB v jeho izbe v moskovskom hoteli Metropol. Stalo sa to krátko po tom, čo mu istý ruský občan mal odovzdať mená spolupracovníkov ruských tajných služieb. Do konca februára na neho bola uvalená väzba. Whelanov obhajca požiadal o prepustenie svojho klienta na kauciu, ktorej výšku ponechal na rozhodnutí súdu. Za špionáž mu hrozí až dvadsaťročné väzenie.

Rodina 48-ročného bývalého príslušníka americkej námornej pechoty tvrdí, že je nevinný. Do Ruska vraj išiel na svadbu svojho priateľa. Whelan sa narodil v Kanade a pred svojím terajším zatknutím pôsobil ako riaditeľ globálnej bezpečnostnej služby v spoločnosti BorgWarner Group, výrobcu automobilových súčiastok so sídlom v blízkosti Detroitu.

V amerických médiách sa tento týždeň objavili špekulácie, že Rusi budú chcieť Whelana vymeniť za Mariju Butinovú, súdenú vo Washingtone za sprisahanie proti USA. Butinová sa priznala, že sa snažila preniknúť do Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) s cieľom získať informácie o vplyvných Američanoch a odovzdať ich do Moskvy. Okrem tohto prípadu panuje medzi Washingtonom a Moskvou napätie kvôli konfliktu na Ukrajine alebo vojne v Sýrii. Spojené štáty obviňujú Rusko aj zo zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016.