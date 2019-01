Rebeca má po desivej havárii kuriózne hobby: Štrikuje oblečenie na pánske údy! Názov výrobku vás dorazí

Rebece Čepčekovej (22) nie je ľahostajný život mužov v tuhej zime. Sympatická študentka z Pezinka sa rozhodla, že im pomôže netypickou výbavou.

Novému Času prezradila, čo ju počas jedného chladného večera motivovalo na pletenie otepľúchov na pánske údy. Niekto si večer číta, iný sa pozerá na televíziu alebo cvičí. To však nie je prípad šikovnej študentky Rebecy. Mladá žena pred piatimi rokmi ušla hrobárovi z lopaty, keď ju na priechode pre chodcov zmietlo auto.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Láska k údom

Dva týždne bola v umelom spánku. Svoj boj napokon vyhrala a rozhodla sa prehodnotiť životné priority. Okrem štúdia sa venuje aj kurióznemu koníčku. Do výroby netradičných otepľúchov na penisy sa pustila len nedávno. „Je to taký menší úlet, možnosť pre partnerku, aby kúpila svojej polovičke vtipný darček. A pre tých odvážnejších šanca ohriať si svoje prirodzenie v krutej zime. K štrikovaniu ma priviedla láska k údom,“ prezradila so smiechom Rebeca. Reakcie ľudí na otepľúchy sú rôzne. Niektorým sa nápad páči, iní ho berú príliš vážne.

„Nie je to nič viac ako recesia,“ dodala s úsmevom tmavovláska. Svoje dielka chce vyrábať aj vo viacerých farbách, dokonca budú mať uši a oči. Podľa názoru lekára-urológa, ktorý si neželá byť menovaný, otepľúch nemá žiadny vplyv na mužskú plodnosť. „Je to iba vtipný darček, ktorý muži môžu nosiť podľa vlastného uváženia,“ uzavrela veselá Rebeca.

Otepľúchy na penisy