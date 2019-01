Bizarné dvojičky stále nemajú dosť: Po dieťati od spoločného frajera zašli ešte ďalej!

Dve sestry, ktoré samy seba opisujú ako "najidentickejšie dvojčatá na svete", už skôr vyhlásili, že chcú otehotnieť so svojím spoločným priateľom. To však nie je všetko.

Ak to dovolí zákon, chcú sa za neho rovno aj vydať, uvádza portál Fox News.Anna a Lucy DeCinque potvrdili, že ich spoločný priateľ Ben Byrne je s plánom "veľmi spokojný". 33-ročné dvojičky v šou Australian morning taktiež hovorili o tom, že by sa chceli vyhnúť plastickým operáciám, hoci v minulosti ich podstúpili.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Ak môžeme zmeniť zákon, rady by sme sa za Bena vydali," povedala jedna z dvojčiat na svojom youtubovom kanáli. Dievčatá sa už v roku 2017 vyjadrili, že by s ním každá chcela mať dieťa. Podľa nich to bol nápad ich matky. Chcela, aby obe otehotneli prirodzene, no samy nevedia, či niečo také zvládnu. Lucy povedala, že vie, že takéto veci sa nedajú ovplyvniť a nemôžu to nijakým spôsobom kontrolovať.