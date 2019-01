V nedeľu sa končí vianočné obdobie, začínajú sa fašiangy: Čo pre nás znamená sviatok Troch kráľov?

Obdobie najkrajších sviatkov v roku sa pre väčšinu z nás definitívne končí v nedeľu, keď veriaci slávia Zjavenie Pána.

Západní kresťania si pripomínajú Troch kráľov z Východu, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili malému Ježišovi a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Začínajú sa fašiangy, obdobie zábav a hodovania. Aké tradície sú späté so sviatkom Troch kráľov?

Čo oslavujeme

západní kresťania si 6. januára pripomínajú troch kráľov z Východu, ktorí boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša

ich počet sa stanovil podľa troch darov, ktoré Ježišovi priniesli, a časom sa začali nazývať Gašpar, Melichar a Baltazár

pravoslávnym kresťanom sa 6. januára začínajú vianočné sviatky, 7. januára slávia sviatok Narodenia Isusa Christosa (Ježiša Krista)

Pravoslávni majú Juliánsky kalendár

Pravoslávni veriaci idú po- dľa Juliánskeho kalendára, ktorý v roku 46 pred Kr. zaviedol Gaius Iulius Caesar. K zmene došlo v roku 1582, keď pápež Gregor XIII. zaviedol gregoriánsky kalendár. Rozdiel medzi kalendármi predstavuje 13 dní. Kým podľa gregoriánskeho máme 6. januára, podľa juliánskeho máme ešte len 24. decembra.

Boli to mudrci

Katarína Nádaská, etnologička

Sviatok Troch kráľov uzatvára vianočné obdobie. Traja králi predstavovali intelektuálny výkvet vtedajšej spoločnosti a doby. Boli to mudrci, ktorí hľadali nového kráľa, Syna Božieho, na základe hviezdy, ktorá sa im zjavila a viedla ich až do Betlehema. Kráľ sa myslel v duchovnom zmysle slova, nie vo svetskom.

Pranostiky

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.

Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.

Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba nedá dlho čakať.

Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Traja králi prinášajú vlahu na polia.

Obchôdzky aj umývanie snehom

Trojkráľové obchôdzky - mladí chlapci v dlhých bielych košeliach a s korunami na hlavách obchádzali príbytky a hrali biblický príbeh

- mladí chlapci v dlhých bielych košeliach a s korunami na hlavách obchádzali príbytky a hrali biblický príbeh Kňazská koleda - kňaz so sprievodom obchádzal domy, kriedou na dvere napísal C + M + B a aktuálny rok, očistil ich kadidlom a pokropil svätenou vodou

- kňaz so sprievodom obchádzal domy, kriedou na dvere napísal C + M + B a aktuálny rok, očistil ich kadidlom a pokropil svätenou vodou dievčatá sa pred východom slnka umývali snehom, aby mali krásne bielu pleť

slávia sa aj premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej a Kristov krst, takže veľa zvykov súviselo s vodou

V Pondelok sú ešte prázdniny

Vianočné prázdniny trvajú do 7. januára. Deti sa do škôl vrátia až v utorok. Ministerstvo školstva postupuje podľa vyhlášky z roku 2009. „Pred prijatím tejto vyhlášky boli vianočné prázdniny len jeden - dva dni po Novom roku. Na základe požiadaviek zákonných zástupcov a predstaviteľov štátom uznávaných cirkví sa (ministerstvo) rozhodlo predĺžiť vianočné prázdniny do 7. januára,“ informuje komunikačný odbor rezortu.

Obchody budú zatvorené

Aj 6. januára je zakázaný maloobchodný predaj okrem niekoľkých prípadov, ktoré zákon vymenúva (napr. čerpacie stanice a lekárne). Zákaz sa nevzťahuje na samozamestnávateľov (podnikatelia bez zamestnancov) ani na poskytovanie služieb (najmä stravovanie a ubytovanie).

Vedeli ste?

Výraz C + M + B

po latinsky znamená Kristus nech žehná tento dom

(Christus mansionem benedicat).