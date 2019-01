Vlhová je v životnej forme: Tréner Magoni však od nej chce viac

Príprava bola krátka, Petra je unavená, ale silná. Týmito slovami charakterizoval tréner Livo Magoni nastavenie svojej zverenkyne Petry Vlhovej pred sobotňajším slalomom Svetového pohára alpských lyžiarok v Záhrebe.

Chorvátska metropola je už 15 rokov neodmysliteľnou súčasťou ženského aj mužského slalomového kolotoča a Petra Vlhová má po skvelých výsledkoch z ostatného obdobia právom vysoké ambície.

"Príprava bola naozaj krátka. Lyžovali sme len včera, dnes sme si dali deň voľna. Vôbec prvýkrát sme prijali v tíme toto rozhodnutie, že Petra nebude mať tréning deň pred pretekmi. Vychádzame z toho, že je unavená, ale na preteky bude, verím, dobre pripravená," uviedol Livio Magoni. Nahustený slalomový program na prelome rokov nie je žiadna novinka, ale po novoročnom triumfe v paralelnej verzii v Osle mala Vlhová (rovnako ako jej konkurentky) naozaj minimum času na prípravu. "Po víťazstve som u nej videl veľké emócie, ale aj veľkú únavu. Na druhý deň ráno sme vstávali o 3.45 h a presunuli sa do Záhrebu, aby sme tu už mohli trénovať. Keď poviem, že Petra, ale aj všetci v tíme sme na limite, myslím to vážne. Náš servisman včera do neskorej noci pripravoval lyže. Je to však naša práca, a tak bojujeme," poznamenal L. Magoni.

Slalom v Záhrebe je náročný z viacerých hľadísk. Ženy jazdia na rovnakom kopci ako muži a slalom je veľmi dlhý. Jedno kolo sa jazdí vyše minúty. "Prvé kolo bude mať 72 bránok a bude poriadne ´zatočené´. Čo sa týka podmienok, je to ľadové a teda perfektne pripravené. Či to Petre vyhovuje? Myslím si, že áno, ale musí byť rýchla aj v spodnej časti. Posledných 20 sekúnd rozhodne o víťazke," myslí si skúsený odborník, ktorý v minulosti úspešne viedol aj Slovinku Tinu Mazeovú.

Na otázku agentúry SITA, či Petra po triumfoch v obrovskom slalome Semmeringu a paralelnej verzii v Osle a tiež piatich druhých miestach v slalome v tejto sezóne je momentálne v najlepšej fáze svojej kariéry. Magoni odpovedal: "Áno, ale taký bol náš plán, že sa bude neustále zlepšovať. Neznamená to však, že sa už nemôže posúvať. Môj názor je taký, že môže byť ešte rýchlejšia. Stále sa dajú zlepšiť drobnosti, ktoré tvoria úspešný celok. To platí nielen pre ňu, ale aj pre celý náš tím," dodal Livio Magoni.