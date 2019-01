Príbuzní finalistov ankety Najväčší Slovák reagujú: Radosť, ale aj sklamanie a smútok

Niektoré mená by vyčiarkli! Po tom, ako Gombitová oznámila svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na ankete Najväčší Slovák, Nový Čas zisťoval, čo si o nominácii svojich blízkych myslia priatelia a príbuzní ďalších osobností.

Medzi emóciami prevládala radosť, objavil sa však aj smútok. Čo ho vyvolalo?

Praneter Milana Rastislava Štefánika

Tamara Dudášová

Teší ma, že je medzi naj Slovákmi a že naňho ľudia myslia, ale veľmi ma sklamalo, že slovenský národ nepozná ďalšie dôležité mená, že sa popri Štefánikovovom mene objavil aj Husák. To ma veľmi bolí. Nás, Štefánikovu rodinu, pán Husák, Gottwald a spol. odpísali. Ja si 50. roky a 68. rok veľmi dobre pamätám. Slovenský národ asi ešte nie je pripravený na takú veľkú anketu, inak by tam takých ľudí nedal. Je to aj vizitka školstva. Najväčší Slovák by mal byť človek, ktorý pre Slovensko niečo spravil.

Blízky Antona Srholca

Michal Oláh, riaditeľ centra Resoty založeného Srholcom

Aj keď sú tam ľudia ako Husák, myslím si, že António bol dosť skromný na to, aby z toho nerobil politickú záležitosť, čiže keby ho ľudia na takéto ocenenie navrhli, asi by s tým nemal problém. Samozrejme, keby sa tam objavil Fico alebo Kaliňák, tak by to asi neprijal. Ja som jeho nomináciou veľmi milo potešený. Aj keď on je ešte, podobne ako profesor Krčméry, ešte taký nenájdený Slovák. Ich život treba ešte rozoberať a študovať.

Prapraprasynovec Andreja Hlinku

Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne

Andrej Hlinka si svoje historické postavenie v ankete Najväčší Slovák právom zaslúži. Keby žil, asi by ho nominácia potešila, ale z ľudského hľadiska by bol nad vecou. Osobne ho vnímam ako výraznú osobnosť slovenských dejín a z jeho nominácie sa teším.

Potomok legendárneho zbojníka

Juraj Jánošík (31)

Priznám sa, že túto anketu nesledujem, ale je správne, že tam ľudia zaradili môjho predka Juraja Jánošíka. Veď jeho legenda predsa žije už 330 rokov. Nikoho nezradil, nikoho nezabil, chcel len spravodlivosť pre chudobných ľudí. Keby žil, určite by ho potešilo, že ho rodáci považujú za jedného z najväčších Slovákov.

Syn Alexandra Dubčeka

Pavol Dubček, lekár

Môj otec bol veľmi skromný človek. Neviem, či by ho účasť v takejto šou potešila, pretože je to komerčná záležitosť. Navyše sa nemôžem vyjadrovať za mŕtveho.