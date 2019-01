Chcú prekonať rekord elektrických lietadiel: Podarí sa im to?

Firma Rolls-Royce stavia lietadlo, ktoré by malo dosahovať rýchlosť 483 km/h. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by nemalo čisto elektrický pohon.

Doterajší rýchlostný rekord elektrických lietadiel je z roku 2017 a má hodnotu 338 km/h. Rolls-Royce chce hranicu výrazne prekonať. Jeho stroj Accel bude jednomiestny. Vrtuľu majú poháňať tri elektrické motory s celkovým výkonom 750 kW. Najtvrdším orieškom budú batérie - musia byť dostatočne ľahké a zároveň silné a nesmú sa prehrievať. Accel má absolvovať prvé testovacie lety ešte tento rok. Rýchlostný rekord chcú oficiálne prekonať v roku 2020.