Vinczeová o svojom sklamaní v láske: Na ktorého ex nakydala?!

Zaspomínala si na minulosť! Moderátorka Adela Vinczeová (38), ktorá je už viac ako rok vydatá za markizáka Viktora Vinczeho (27), si zafilozofovala o jednom zo svojich expriateľov.

Známa blondínka priznala, že mu dávala viaceré šance na udržanie vzťahu, no nakoniec sa predsa len musela zmieriť s krutou realitou. Ak by ho neprijala takého, aký bol, za rohom by ju čakal taký istý! Koho tým Adela myslela? Vinczeová má za sebou viacero nevydarených vzťahov. Hoci je známa moderátorka momentálne šťastne vydatá, rozhodla sa uverejniť zamyslenie s názvom Prijmete tento článok? Blondínka v ňom píše o jednom zo svojich vzťahov, ktorý bol plný jej očakávaní na zmenu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Osobne sa mi stalo, že som vo vzťahu chápala lekciu, učila sa, prijala som ju skoro úplne celú, ale stále ako keby vo mne občas prerazilo malé očakávanie, že sa ten druhý predsa len zmení,“ napísala na portáli lav.sk Adela, ktorá mala až neskôr pochopiť, že sa s človekom nemôže len tak rozísť. „Vedela som, že kým neprijmem človeka na sto percent takého, aký je, nemôžem sa s ním rozísť, lebo by ma za rohom čakala jeho kópia. Pamätám si deň, keď som necítila najmenší náznak sklamania, ani len rezignáciu, ale veľkú lásku a pochopenie voči osobe, s ktorou som sa mohla napokon v mieri rozísť. V úcte, s prianím len toho najlepšieho,“ dodala.

Mnohí by si mysleli, že temperamentná Vinczeová si zaspomínala na svoj posledný vzťah pred minuloročnou svadbou - sedemročné partnerstvo s tanečníkom Petrom Modrovským. „Nebolo by fér písať o niekom, koho ľudia poznajú a kto s mojimi úvahami nič nemá. Bola by som rada, keby sa z toho nerobilo nejaké haló ani v medziach úvah, lebo Peťo s tým nič nemá a nezaslúži si, aby mal o sebe zbytočne divné články,“ vysvetlila Adela pre Nový Čas. To, ktorému ex bol článok venovaný, tak zostáva zahalené rúškom tajomstva.

Adelini bývalí

Počas nakrúcania šou Slovensko hľadá SuperStar v roku 2004, ktorú Adela moderovala, sa zahľadela do súťažiaceho Tomáša Bezdedu. Ich vzťah trval tri roky. Pred desiatimi rokmi randila s trnavským podnikateľom Rasťom Brezovským, s ktorým vydržala len pár mesiacov. S tanečníkom Petrom Modrovským bola s prestávkami sedem rokov. Ich vzťahu zazvonil umieračik na jar 2016 a už o pár mesiacov sa zahľadela do Viktora.