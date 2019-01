Štedrý herec Matej Landl: Požičiava svoju kreditku

Chlap na správnom mieste! Tak ako mnohí muži, ani herec Matej Landl (55) príliš neobľubuje nakupovanie oblečenia.

Keď však ide o požičiavanie kreditnej karty, s tým nemá žiadny problém. Komu je ochotný prenechať svoju „bankomatku“ na dve hodiny, aby ju v obchodoch poriadne vyobracal? Landl, ktorý je známy z markizáckeho seriálu Horná Dolná, dokáže byť naozaj štedrým človekom. Hoci rád chodí do obchodov s potravinami, do butikov s oblečením zablúdi len minimálne. „Na nakupovaní nemám rád jednu vec - ako vy ženy dokážete byť v jednom obchode so šatami aj dve hodiny,“ prezradil herec v rozhovore pre portál korzar.sme.sk s tým, že niekedy sa predsa len dostane do situácie, keď musí navštíviť nákupné centrum.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V kabínkach s oblečením by sme ho však hľadali márne. Matej má totiž už nejaký čas svoj tajný rituál. „Vždy si radšej idem sadnúť do kaviarne a čítam si noviny. Manželke dám kartu a viem, že asi o dve hodiny sa mi vráti,“ dodal.