Cesty na Orave sú zjazdné, problémom sú však horské priechody: Zapadol dokonca aj sypač

Cesty na Orave sú aktuálne prejazdné. Problematické sú však horské priechody, kde sa tvoria jazyky aj vysoké snehové mantinely.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Riaditeľ závodu Orava Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja Jozef Oršuliak povedal, že snehové steny sa snažia odstrániť nakladačmi a ťažšími mechanizmami. „Je to napríklad Malatiná, Sihelné, Mútne, Príslop či Oravská Lesná. Sú tam mantinelmi zúžené vozovky, pretože snehu je veľa. Inak sú cesty zjazdné bez problémov. Teraz sa trošku ukázalo slniečko, tak dávame dokopy mechanizmy a sypače, na ktorých sú poruchy. Hlásia znova sneženie, tak sa na to pripravujeme,“ priblížil.

Jeden zo sypačov skončil v nočných hodinách v priekope pri obci Hruštín. „Záchranný systém ho príde vytiahnuť. Inak je všetka technika vonku. Sem tam sa niečo pokazí, ale dáme to rýchlo dokopy,“ uviedol s tým, že aktuálne sa pokúšajú odstrániť vrstvu snehu na cestách druhej a tretej triedy.

Za pomoci ťažšieho mechanizmu sa v uplynulých hodinách podarilo rozhrnúť sneh po krajoch cesty do Malatinej. Podľa starostu Zdenka Kubáňa je v piatok po kalamite slnečno, bezvetrie a nesneží. „Teraz je to dobré. Včera (3. 1.) a predvčerom (2. 1.) to bola kalamita, no dnes to je už rozprávková krajina. Cesta je rozhrnutá poriadne, už nemáme metrový závej a už nás tak rýchlo nezafúka. Predpokladám, že by večer muselo veľmi snežiť, aby sa na situácii niečo zmenilo. Cesta je široká, prejazdná a uvidíme, čo sa bude diať ďalej,“ uzavrel.

Mimoriadna situácia v súvislosti so snehom aktuálne platí celkom v 13 obciach na území Žilinského kraja. Snehová kalamita zastihla najmä obce v okrese Námestovo. Konkrétne ide o Mútne, Oravskú Lesnú, Oravské Veselé, Oravskú Polhoru, Sihelné, Rabču, Novoť, Zubrohlavu a Rabčice. V okrese Žilina vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Lutiše, Belá a Terchová. Na Kysuciach majú najväčšie ťažkosti so snehom v Skalitom.