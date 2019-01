Erik Černák nastúpil proti bývalému klubu: Som šťastný, že som odtiaľ odišiel

Hokejisti Tampy Bay triumfovali nad hráčmi Los Angeles 6:2 vo štvrtkovom stretnutí zámorskej NHL, špeciálnu radosť z víťazstva mal slovenský bek Erik Černák.

Rodáka z Košíc si vo vstupnom drafe do NHL v roku 2015 vybrali v druhom kole práve Kings, ale šancu v zámorskej profilige dostal až v tíme Lightning.

Do Tampy Bay sa 21-ročný obranca sťahoval vo februári 2017 spolu s krajanom Petrom Budajom. Organizácia Lightning získala i voľbu v siedmom kole draftu. Opačným smerom zamieril okrem draftového výberu v piatom kole brankár Ben Bishop. Skúsený gólman v Los Angeles vydržal iba do konca vtedajšej sezóny a následne zamieril do Dallasu.

"Bol som veľmi šťastný, keď ma z Los Angeles vymenili. Prišiel som do rozvojového kempu Tampy Bay a všetci boli ku mne veľmi milí. Bolo to úplne iné ako v Los Angeles," cituje Černáka web thescore.com.

Aktuálne sa zdá, že trejd bol oveľa výhodnejší pre Tampu Bay. Budaj je už opäť v kádri "kráľov", kde chytá väčšinou na farme. Černák si vybojoval v ročníku 2018/2019 miesto v prvom tíme "bleskov", dosiaľ absolvoval 22 zápasov a prezentoval sa spoľahlivými výkonmi a najmä bojovnosťou. V premiérovej sezóne nazbieral v NHL zatiaľ 7 bodov, na prvý presný zásah stále čaká.

Los Angeles a Tampa Bay majú v súčasnosti aj diametrálne odlišné tabuľkové postavenie. Kings sú po 42 odohraných zápasoch na poslednom 15. mieste Západnej konferencie NHL, tím Lightning má na konte o jeden duel menej a je suverénne na čele východu.