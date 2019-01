Vychovávať dieťa je tá najnáročnejšia práca: 5 dôvodov, prečo sú rodičia často v depresii, no boja sa to priznať

Radosť, šťastie a nadšenie. To sú emócie, ktoré by mali čerství rodičia prežívať.

V skutočnosti však tieto pocity neprevládajú a rodičia naopak často cítia smútok, úzkosť, sú depresívni a vyčerpaní. Tieto negatívne pocity robia rodičovstvo náročným a vyvolávajú v matkách a otcoch pochybnosti o sebe samých. Prečítajte si 5 dôvodov podľa brightside.me, ktoré v rodičoch vyvolávajú pocit zlyhania a výchovu dieťaťa "komplikujú".

1. Túžba byť dokonalý

Výskumníci z belgickej univerzity dospeli k zaujímavému záveru - riziko vyhorenia hrozí viac rodičom s vyšším vzdelaním. Sú pod veľkým tlakom, aby boli najlepší a najúspešnejší v tom, čo robia. Pravdou však je, že niekedy normy, ktoré sme si sami stanovili, môžu byť nereálne a viesť k problémom s vyhorením a duševným zdravím.

Pomôcť môže to, ak znížite štandardy a budete načúvať vášmu dieťaťu. Nemusíte byť dokonalým rodičom, stačí byť rodičom, ktorého vaše dieťa potrebuje.

2. Nereálne očakávania spôsobené sociálnymi médiami

Sociálne médiá môžu byť pre nového rodiča zdrojom nadmerného stresu. Ľudia sa viac starajú o vzhľad ako o emócie. Možno to je dôvod, prečo je Instagram top stránkou, ktorá spôsobuje depresiu, úzkosť a zlý spánok. A to nie je to, čo nový rodič potrebuje. Nezabúdajte, že obsah, ktorý vidíte online, bol upravený a zobrazuje len pár okamihov v živote človeka. Musíte sa starať o vás a vaše dieťa a nemusíte sa obávať ničoho iného.

3. Pocit, že si nemôžete dopriať pauzu

Prvých pár mesiacov života dieťaťa je monotónnych a vyčerpávajúcich. Je to ako snažiť zabehnúť maratón, aj keď nie ste v dobrej kondícii. Je to preto také náročné, lebo viete, že nemáte žiadne dni voľna, žiadnu dovolenku a nemôžete s tým len tak seknúť. Podľa štúdie si nové matky začnú užívať svoje dieťa až od jeho 6 mesiacov, pretože sa najskôr snažia akceptovať zmenu svojho života. Ak máte pocit, že to chcete vzdať, neváhajte a požiadajte rodinu alebo priateľov, aby vám pomohli s dieťaťom alebo s domácimi prácami.

4. Príliš veľa zodpovednosti

Ako rodič robíte viaceré úlohy naraz. Ste kuchárka, zdravotná sestra, učiteľka, trénerka a pod. Táto miera zodpovednosti môže byť stresujúca. Štúdia potvrdila, že čím viac ste investovali do rodičovstva, tým vyššie sú vaše šance na depresiu alebo úzkosť. Aby ste tomu zabránili, nechajte svoje dieťa byť tým prvým. Opýtajte sa ho, čo chce robiť alebo jesť, a trvajte na tom, aby si upratalo svoje hračky.

5. Pocit, že strácate samých seba

K mentálnemu vyčerpaniu "dopomáha" pocit, že už nepatríte sebe, pretože celý život sa teraz točí okolo potrieb vášho dieťaťa. Ako však deti rastú, rozvíjajú sa a uvedomujú si, že ľudia okolo nich sú jednotlivci a potrebujú svoj vlastný priestor. Dôležité je aspoň chvíľu venovať sebe - aspoň 15 minút na sprchovanie, cvičenie alebo čítanie v pokoji vám môže znova vrátiť pocit, že ste to stále vy.