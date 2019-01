Sebavedomie mu nechýba: Solskjaer chce vyhrať s United každý zápas

Anglickému futbalovému klubu Manchester United sa pod vedením dočasného trénera Oleho Gunnara Solskjaera darí. Od decembrového odvolania Joseho Mourinha ťahá šnúru štyroch víťazstiev. Nór si myslí, že je to iba začiatok.

"Od tímu ako je Manchester sa očakáva, že bude víťaziť. Po štyroch triumfoch chce každý viac. Ja im to nevyvraciam, naozaj môžme zvíťaziť vo všetkých zápasoch," povedal Solskjaer podľa BBC. Bývalý "striedajúci žolík" United prišiel na lavičku dočasne z Molde. Nórsky klub však zdôraznil, že Solskjaera iba požičal a po anabáze v Anglicku očakáva v lete jeho návrat.

Štyridsaťpäťročnému niekdajšiemu útočníkovi sa na Old Trafford páči a hoci sa zatiaľ o svojom statuse s nikým nerozprával, rád by zostal: "Keď som prišiel, povedali mi, že zostanem vo funkcii, kým sa nenájde nový tréner. Samozrejme, čím dlhšie tu som, o to viac si to užívam. Ak vymenujú nového trénera o mesiac, bez ohľadu na to, či to budem ja alebo niekto iný, zaželám mu veľa šťastia."