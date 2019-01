Novoročné oslavy zatienila smrť cyklistu: Ladislav († 67) ležal na ceste 7 hodín!

Oslavy zatienil smútok! Tradičný novoročný ohňostroj v Zemplínskom Hradišti pri Trebišove známom aj ako Bocianopolis, mal len tú chybu, že sa konal nedôstojne.

Pri obecnom úrade totiž ešte poobede náhle zomrel miestny dôchodca Ladislav († 67) a jeho telo nemal kto obhliadnuť. Bol síce štátny sviatok, no lekár sem prišiel až neskoro večer. Ladislava na bicykli ešte tesne pred nárazom do múrika rodinného domu zachytila kamera z blízkeho obecného úradu. Kým však lekár uskutočnil nevyhnutnú obhliadku tela, prešlo až vyše sedem hodín. „Mali sme udalosť roka, novoročný ohňostroj, no zároveň došlo k nešťastiu a doktor sa nedal zohnať. Bolo to nedôstojné!“ vraví starosta Ján Oláh, ktorý záznam z kamery prehral aj privolaným policajtom.

„Dôchodca prešiel okolo úradu o 14.03 hod. a narazil do múrika. Zrejme mu prišlo nevoľno alebo dostal infarkt. Našiel ho sused a ihneď privolal záchranku,“ povedal starosta. Hovorca košickej záchranky Juraj Sýkora Novému Času potvrdil, že ich posádka dostala výzvu na zásah o 14.22 hod., no oživovanie pacienta bolo neúspešné. Na mieste mohli skonštatovať už len jeho smrť. Ako k nej došlo, určí až pitva.

Problém nastal s obhliadajúcim lekárom.Od nás ešte išiel do Parchovian a potom niekam smerom na Sorošku. Tento systém je však veľmi zlý, ešte pred pár rokmi lekár prichádzal z okresného mesta a nebolo treba čakať tak dlho,“ dodal Oláh.

Od 1. júla 2018 prehliadky mŕtvych tiel zabezpečujú tzv. organizátori v každom samosprávnom kraji samostatne. Zmluvy s nimi na základe verejného obstáravania podpísal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová nám potvrdila, že už kontaktovali príslušného organizátora a požiadali ho o vyjadrenie k tomuto prípadu.

povedala Pivarčiová s tým, že úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia je potrebné oznámiť na čísle 112. Krajské operačné stredisko následne kontaktuje obhliadajúceho lekára organizátora.