Slávny klub sa asi zbláznil: Aha, koľko hráčov už pustil na hosťovanie

Zbláznili sa? Anglický futbalový klub FC Chelsea má v tejto chvíli na hosťovaní 42 hráčov!

Slávny klub sa snaží získavať hviezdy, Blues ale nie je nafukovací tím, a tak na druhej strane posiela konkurencii svojich hráčov na hosťovanie.

Svoje o tom vie napríklad český obranca Tomáš Kalas, ktorý je momentálne hráčom Bristolu City. Ak by sa spočítala cena spomínaných futbalistov na hosťovanie, došlo by sa k sume 203 miliónov libier. A hociktorý kouč by z nich urobil svoj vysnívaný tím.

Chelsea získala z Dortmundu amerického futbalistu Pulisice za 58 miliónov libier. Zatiaľ ale klub pre neho nemá miesto, a tak si fanúšikovia ešte musia počkať, kým Pulisiceho na Stamford Bridge uvidia. A kto vie, či ho tam vôbec uvidia.

Akonáhle sa otvorilo januárové prestupové okno, Chelsea ohlásila posilu za miliardu a pol, hneď ale tiež vyhlásila, že dvoch hráčov nechá u konkurencii na hosťovaní. Okrem Pulisiceho si na Stamford Bridge zatiaľ nekopne ani Jarad Thompson, ktorý bude hrať za severoírsky Warrenpoint Town. Momentálne by bol v Chelsea až brankárom číslo 5, takže by nemal šancu chytať.

Krátko pred Vianocami sa pritom FIFA nechala počuť, že chce do budúcnosti obmedziť hosťovania. Mladších hráčov by klub mohol uvoľniť iba osem a to by bol pre Chelsea problém.