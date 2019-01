Každý sa lopotí so snehom, Jolika má celkom iné problémy: Toto je fakt odfotené na Slovensku?!

V januári prišla na Slovensko konečne zima, ako sa patrí. Avšak, nemôžu si to povedať v každom kúte Slovenska.

Slovensko sa momentálne trápi s poriadnym návalom snehu. Podľa predpovedí meteorológov sa situácia má ešte viac vyostriť. Sneh dokonca napadal aj v hlavnom meste, kde už vo štvrtok spôsobil problémy v doprave. Snežiť by malo aj v piatok podvečer a v sobotu.

Snehová pokrývka nie je v januári ničím výnimočným, no neobvyklé je skôr to, čo objavila v záhrade Jolika z obce Pozba (okres Nové Zámky). Tá nám vo štvrtok do redakcie poslala fotografie vyrastených a vykvitnutých bielych fialiek.

Kým na celom Slovensku obyvatelia lopatami odpratávajú bielu nádielku z chodníkov a oškrabávajú námrazu z okien na aute, Jolika si privoniava k čerstvým symbolom jari. A viac než lopata by sa jej teraz do rúk hodili rýľ a motyka.