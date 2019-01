Mladá žena skolabovala v lekárni, jej život visel na vlásku: Prežila to, čo len 10 percent ľudí na svete

Chyba lekára ju takmer stála život! Mladej žene sa jedného dňa zrazu zmenil život.

Tabitha Johnson (27) z amerického štátu Ohio bola veľkou milovníčkou športov a pohybu. Napriek tomu však bojovala s epilepsiou a s dysautonómiou – poruchou autonómneho nervového systému. „Žila som aktívny životný štýl. Moje zdravie bolo takmer pod kontrolou. Mala som správne lieky na moje záchvaty a robila som všetko, čo mi kázal lekár,“ cituje Daily Mail Tabithu.

Lekár však jedného dňa zmenil mladej žene kombináciu liekov. To viedlo k nešťastiu. Tabitha zrazu skolabovala v lekárni. Po tom, ako ju urýchlene transportovali do nemocnice, žena upadla do kómy. Tabitha prekonala zástavu srdca. Lekári pre ňu nemali dobré vyhliadky, príbuzným povedali, že už sa nikdy nemusí prebudiť.

Stal sa však opak.„Trvalo desať mesiacov, kým lekári zistili, čo sa vlastne stalo. Musela som im neustále opakovať, že som sa nechcela zabiť. Bola som prakticky pripútaná na lôžko. Musela som odísť z práce. Lekári mi chceli dať invalidný vozík, ale ja som to odmietla,“ spomína si Američanka.

Vďaka Tabithinmu odhodlaniu a zaťatosti sa jej podarilo znova sa postaviť na nohy. Musela usilovne cvičiť päťkrát do týždňa, aby to dokázala. Po dvoch rokoch od kolapsu už pravidelne chodí do telocvične. „Prežila som niečo, čo prežije len 10 percent ľudí a dokázala som, že sa lekári mýlili. Mám silu a budem bojovať viac ako predtým. Fitness a zdravá strava je an prvom mieste, a to nie, aby som vyzerala dobre, ale aby som sa dobre cítila,“ dodáva mladá žena.