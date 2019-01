Britský minister pre brexit: Vyhlásiť druhé referendum nie je dobrý nápad

Druhé referendum o tzv. brexite by podľa britského ministra pre brexit Stephena Barclayho iba prispelo k hlbšiemu rozkolu v spoločnosti.

"Druhé referendum by iba vyvolalo viac rozporov", vyhlásil Barclay v rozhovore pre nemecký denník Die Welt.

"Súčasná miera rozkolu v britskej spoločnosti by bola malou v porovnaní s napätím, ktoré by vyvolalo druhé referendum. Ešte viac by to rozdelilo náš národ," citovala z Barclayho interview agentúra Reuters.

Iná členka britského kabinetu - ministerka práce a dôchodkov Amber Ruddová - v tomto kontexte ešte v decembri uviedla, že prípadná neschopnosť parlamentu dohodnúť sa na spoločnom postupe v otázke brexitu by bola prijateľným argumentom na vypísanie druhého referenda.

Podľa Barclayho názoru by však takýto postup vlády nebol demokratický, keďže ľudia vystúpenie Británie z EÚ už v plebiscite raz odhlasovali.

Minister pre brexit taktiež zdôraznil, že ani predstavitelia EÚ by nemali mať záujem o druhé referendum. To by podľa jeho názoru totiž mohlo v Európe vyvolať "veľmi populistickú reakciu".

Britská premiérka Theresa Mayová, ktorá bola pôvodne proti brexitu, akékoľvek špekulácie o vypísaní druhého referenda vytrvalo odmieta a namiesto toho sa snaží presvedčiť parlament, aby podporil jej plán odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Britský parlament mal o 585-stranovej dohode o brexite pôvodne hlasovať 11. decembra. Mayová však hlasovanie odložila na týždeň od 14. januára, keďže sa obávala, že dohoda nenájde dostatočnú podporu.