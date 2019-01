Na horách je veľké riziko pádu lavín: Výlet do vyšších polôh si radšej rozmyslite

Na horách ráno prevládalo chladné polooblačné počasie so silným vetrom. Teploty klesli ráno o 7:00 na -19°C v najvyšších polohách, po -10 °C na podhorí, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Fúkal severný až severozápadný vietor so silou 10-15 m/s (36-54 km/h), v nárazoch aj 25 m/s (90 km/h). Posledná perióda sneženia, ktorá prišla od severozápadu, priniesla bohaté snehové zrážky, ktoré sa vplyvom vetra ukladali najmä v žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií. Vo Vysokých a Západných Tatrách tak priniesla 100 cm nového prachového snehu, ktorý je rozložený vo všetkých expozíciách často s veľmi slabým podkladom. Pohyb v týchto pohoriach je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je prakticky nemožný. Na hrebeňoch hôr najvyšších polôh sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. V stredných polohách do 1 500 m výška snehu dosahuje do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier 120 až 190 cm.

Vo Vysokých, Západných Tatrách a Malej Fatre platí veľké lavínové nebezpečenstvo, t. j. 4. stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V týchto pohoriach je uvoľnenie lavín pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, predpokladá sa výskyt aj veľkých spontánnych lavín. V ostatných pohoriach Slovenska platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo - 3. stupeň. Lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch.

Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.