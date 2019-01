Holandská rýchlokorčuliarka († 37) podľahla rakovine: Dojemné odkazy do neba

Svet rýchlokorčuľovania zasiahla vo štvrtok smutná správa. Vo veku († 37) podľahla rakovine majsterka sveta vo viacboji z Berlína 2008 a mamina jednoročnej dcérky, Holanďanka Paulien van Deutekomová.

"Kamarátka a najdrahšie priateľka. Som na teba veľmi hrdá. Statočne si bojovala v nespravodlivej bitke, ktorú si nemohla vyhrať. Napriek tomu si bola vždy plná chuti do života a pozitívne. Náš vzťah bol viac ako priateľstvo. Bola to láska," poslala odkaz do neba slávna Ireen Wüstová.



So smrťou najlepšie kamarátky sa vyrovnáva ťažko. Prezývali ich »nesmrteľné sestry«. "Toľko som sa od teba naučila. Objavila si vo mne pozitívny pohľad na svet bez predsudkov. Milujem ťa na veky," napísala na Instagram veľká rivalka Martiny Sáblíkovej a päťnásobná olympijská šampiónka.

S láskou bude na Deutekomovú spomínať tiež jeden z jej prvých trénerov Wim Nieuwenhuizen. Budúca hviezda sa k nemu do tréningového procesu prihlásila v šestnástich rokoch. A stretávali sa aj v ťažkých časoch posledných mesiacov. "Nebolo to ľahké, ale spätne sa na to pozerám s veľkou radosťou."

Van Deutekomová nikdy nebola považovaná za výnimočný talent. Úspech dosiahla hlavne vďaka neutíchajúcej usilovnosti. Aktívnu kariéru ukončila nečakane v roku 2012. Dôvodom boli zdravotné komplikácie súvisiace s pretrénovaním. "Bola to pekelná, ale sakramentsky krásna cesta," hovorila po rozlúčke. Neskôr vyštudovala pedagogiku, venovala sa trénerstvu...