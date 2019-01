Slovensko sa borí s návalom snehu, bude to ešte horšie: Pozrite sa, čo nám predpovedajú meteorológovia!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred výskytom snehových jazykov, závejov a sneženia na území Slovenska.

V tejto súvislosti vydal pre niektoré kraje výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí do piatka 9.00 h. Týka sa Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.

Sneženie by v piatok podvečer malo zasiahnuť Bratislavský, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj. Výstraha prvého stupňa platí od piatka 18.00 h. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity - dopravu a pohyb osôb," informujú meteorológovia. V niektorých okresoch sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom ojedinele spadne od 20 do 30 centimetrov nového snehu.

Mimoriadna situácia v obci Ždiar v popradskom okrese trvá aj naďalej, v noci na piatok tam napadlo ďalších približne 20 centimetrov snehu. Pre TASR to uviedol starosta Ždiaru Pavol Bekeš s tým, že na niektorých miestach sú pri cestách aj viac ako dvojmetrové mantinely snehu, najväčšie sú na prístupovej ceste do obce smerom od Poľska z lyžiarskeho Strednica.

"Vo štvrtok poobede trochu prestalo snežiť, tak sa nám podarilo porozširovať cesty na hlavnom prieťahu, vyčistili sme niektoré parkoviská. Na noc sme nasadili štyri mechanizmy a pokračovali v práci. Máme tu strašne veľké mantinely, nemáme kam vyhŕňať sneh, takže sme to uvoľňovali. Snežilo nám ale celú noc, takže mimoriadna situácia trvá, pretože musíme ďalej odhŕňať," priblížil Bekeš. Dodal, že zatiaľ všetko zvládajú v rámci možností, hoci situácia je naďalej komplikovaná, najmä pre chýbajúci chodník cez obec. Po zúženej vozovke tak chodia peší i vozidlá a zimnú údržbu sťažujú aj autá turistov odstavené na ceste.

Situácia na cestách v okrese Kežmarok je aj naďalej vážna, problémy so zafúkavaním majú cestári na viacerých úsekoch. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla uviedol, že ešte aj v piatok ráno tam prevláda veľmi silný vietor, čo spôsobuje veľké problémy v doprave. Najhoršie je to podľa neho na cestách medzi Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, v okolí Lendaku a Slovenskej Vsi. "Operatívne preskupujeme sily a nasadzujeme naše sypače tam, kde je najviac treba. Na viacerých úsekoch aj zdvojujeme výkon, aby sme tie cesty udržali zjazdné. Zatiaľ sa nám to darí, hoci viaceré úseky sú zjazdné len za veľmi sťažených podmienok pre neustále zafúkavanie. Sú tam už aj kolóny, nejaké autá v priekope. Je tam silný vietor, takmer nulová viditeľnosť, poveternostná situácia je na týchto cestách veľmi zlá," priblížil Barilla a dodal, že celkovo sa cestárom týmito úsekmi veľmi ťažko prechádza.

Naopak, komplikovanú situáciu na cestách zo štvrtka (3.1.), kde sú všetky cesty zjazdné, okrem úseku medzi Štrbou a Šuňavou, ktorú pre neustále zafúkavanie uzavreli ešte v stredu (2.1.). „V noci ustal silný nárazový vietor aj sneženie a všetky cesty sme udržali zjazdné, vo výkone bola všetka dostupná technika aj ľudia, cesty sú upravené a posypané," doplnil Barilla., konkrétne v úseku medzi Štrbským Plesom a Podbanským, kde aj teraz dochádza k zafúkavaniu, darí sa ho však udržať zjazdný.

Počasie začalo situáciu na cestách v tatranskom regióne komplikovať v noci zo stredy na štvrtok. V oblasti napadlo niekoľko desiatok centimetrov snehu, k čomu sa pridal aj silný nárazový vietor, takže sa tvorili snehové jazyky a záveje. Zlá poveternostná situácia spôsobila aj niekoľko nehôd, mimo cesty skončil autobus medzi Výbornou a Lendakom či cestárske auto smerom do Tatranskej Kotliny zo Spišskej Belej.