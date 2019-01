Luxemburčan vrazil do skupiny ľudí: Obeťou je aj jeho vlastné dieťa

Muž v luxemburskom meste Wiltz narazil autom do skupiny ľudí a zabil pri tom vlastné dvojročné dieťa.

Štyria ľudia, vrátane ďalšieho dieťaťa, boli pri stredajšom incidente zranení, informovala dnes agentúra DPA s odvolaním sa na štátne zastupiteľstvo. Vyšetrovatelia predpokladajú, že 47-ročný muž takto riešil vzťahový problém. Medzi obeťami je aj bývalá partnerka páchateľa.

Vyšetrovatelia sú presvedčení, že Luxemburčan do skupinky peších, dvoch matiek s kočíkmi a jedného ďalšieho človeka, narazil úmyselne. Muž bol zadržaný a sudca ho dnes večer poslal do vyšetrovacej väzby. Zranení ľudia boli prevezení do nemocnice.

Vyšetrovanie má určiť, či bude muž obvinený z vraždy, alebo zo zabitia. Zabitým dieťaťom je podľa DPA chlapec. Druhé dieťa vyviazlo s ľahkým zranením.