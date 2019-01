Nemecko s Holandskom sú ochotné prijať utečencov: Aká je ich podmienka?

Nemecké mesto Marburg je ochotné prijať utečencov z nemeckej lode Sea-Watch 3, ktorá od 22. decembra pláva v Stredozemnom mori.

Informovala o tom vo štvrtok miestna radnica. Sociálnodemokratický (SPD) starosta hesenského mesta Thomas Spies vyzval ministra vnútra Horsta Seehofera z Bavorskej kresťanskej únie (CSU), aby to umožnil. Záujem údajne majú aj ďalšie nemecké obce.

Už v stredu prejavilo ochotu k prevzatiu časti utečencov zo Sea-Watch 3 Holandsko a v sobotu tiež Nemecko. Obe krajiny si však kladú za podmienku, že sa rovnako zachovajú ostatné členské štáty EÚ.

Mesto Marburg sa teraz ponúklo ako "bezpečný prístav" pre všetkých 32 migrantov na palube. Tiež starosta Neapola Leoluca Orlando dnes povedal, že je pripravený loď vpustiť do prístavu. Talianska vláda však razí prísnu protiimigrační politiku.

"Podľa nášho presvedčenia a platného práva musia byť ľudia, ktorí sa na mori ocitnú v núdzi, zachránení - bez ohľadu na to, z akého dôvodu na mori sú," napísal starosta Spies v liste adresovanom Seehoferovi. Podľa mesta vyjadrili ochotu prijať utečencov tiež mnohé ďalšie obce po celom Nemecku.

Loď Sea-Watch 3 nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Watch zachránila 22. decembra migrantov u líbyjských brehov a od tej doby je nútená zotrvávať na mori aj s 32 ľuďmi na palube. Malta a Taliansko nechcú do svojich prístavov vpúšťať lode súkromných humanitárnych organizácií, pretože krajiny Európskej únie sa nedokážu zhodnúť na prerozdelení utečencov z lodí.

Loď Sea-Watch 3 pláva v medzinárodných vodách pod holandskou vlajkou. Na palube sa nachádza 32 migrantov zachránených z člna. Pochádzajú z Nigérie, Pobrežia Slonoviny a Líbye. Sú medzi nimi tri malé deti, traja teenageri bez sprievodu a štyri ženy.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vlani od januára do polovice decembra priplávalo do Európy cez Stredozemné more 113 145 ľudí, o rok skôr to bolo v rovnakom období 168 258 ľudí. Pri pokuse migrantov dostať sa do Európy vlani prišlo o život alebo je nezvestných viac ako 2200 ľudí.