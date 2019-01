V Bratislave ničia zaparkované autá z iných miest: Vojna proti vodičom - cépečkárom!

Schyľuje sa k veľkému problému? Ak nemáte v bratislavskej časti Rača na aute bratislavskú poznávaciu značku, máte dôvod na obavu. Boj proti prišelcom vedie neznámy páchateľ či celá skupina.

Zanechávajú za sebou prepichnuté pneumatiky a odtrhnuté zrkadielka na autách, ktoré majú poznávaciu značku iného mesta. Podľa všetkého tento problém trvá už dlhšie, no páchateľa zatiaľ neodhalili. Nový Čas sa bol na vlastné oči presvedčiť, ako to vyzerá v Rači - Krasňanoch, kde počas decembra našli majitelia svoje autá bez zrkadielok či inak poškodené. Miestni nám potvrdili, že tento problém majú v Rači s prestávkami už roky.

Dozvedeli sme sa, že ide o divnú formu protestu voči ľuďom, ktorí zaberajú miesto na parkovanie domácim. „Dokonca je taká skupina, ktorá sa nazýva Liga proti východu, a im ľudia z iných miest ani neprekážajú. Prekáža im, že neplatia dane a sú tu načierno,“ uviedol zdroj. Boli sme aj v priľahlej ulici v miestnej krčme, pretože podľa obyvateľov nám práve tam mohli povedať najviac. Obsluha prekvapivo mlčala, štamgasti mĺkvo popíjali a nakoniec sme sa dozvedeli, že o niečom takom nikdy nepočuli.

Paradox bol, že hneď pred krčmou cez cestu stálo auto s košickou poznávacou značkou a zrkadielko mu viselo na káblikoch. Ostatné autá s bratislavskou značkou boli nepoškodené. Pani Mária (55) z Rače problém vidí v nedostatku parkovacích miest. „Viem, že niektorí sú naštvaní, keď prídu domov z práce a nemajú kde zaparkovať. Tí, čo majú garáž, hneď volajú políciu na tých, ktorí pred ňou parkujú. Lenže s ničením áut nesúhlasím,“ povedala.

Podľa nej by sa mali ľudia spojiť a riešiť to s miestnym úradom. „Máme nového starostu. Povedal, že je otvorený všetkým diskusiám a to je riešenie. Nie sa hádať a ničiť veci,“ uzavrela. Hovorkyňa Policajného zboru Veronika Slamková uviedla, že v decembri evidujú v Rači štyri prípady poškodenia áut.

„Len v jednom bolo poškodené vozidlo s mimobratislavským evidenčným číslom,“ uviedla hovorkyňa. Do 3. januára mali nahlásené len dva prípady, pričom jedno nemalo bratislavskú značku. „V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest v zmysle trestného zákona. Za priestupok proti majetku je možné uložiť pokutu do 331 eur,“ dodala Slamková.

