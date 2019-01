Slováci chcú vyťažiť z prezidentských volieb: Týmto kandidátom dávajú tipéri najväčšie šance!

Slováci chcú zarobiť na budúcom prezidentovi! Voľby hlavy štátu sú už o dva mesiace a niektoré stávkové spoločnosti stanovili kurzy na prezidentských kandidátov. Medzi nimi sú dokonca i takí, ktorí svoj záujem o prestížny post ešte ani oficiálne nepotvrdili.

Koho tipérske spoločnosti favorizujú a v koho výhru zatiaľ najviac veria stávkari? Róbert Mistrík, Štefan Harabin, Zuzana Čaputová, ale i Miroslav Lajčák či Iveta Radičová. Aj to sú mená, ktoré bookmakeri zahrnuli do stávkového zoznamu na nadchádzajúce prezidentské voľby. Poslední dvaja menovaní z nich pritom kandidatúru vylúčili, i keď pri Lajčákovi je známe, že čelí veľkému presviedčaniu smerákov.

Veľa času na oznámenie kandidatúry mu už však neostáva. Predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý termín konania volieb musí vytýčiť, nedávno naznačil, že by tak mohol urobiť 10. januára a prvé kolo by sa malo konať 16. marca. Ašpiranti na prezidenta musia Dankovi oznámiť kandidatúru tri týždne po vyhlásení volieb, čo by vyšlo presne na posledný januárový deň.

Analytici stávkových kancelárií Tipsportu a Fortuny sa zhodli na prvých štyroch favoritoch, o málo sa pri nich líšia iba kurzy, teda aj možné výhry. Že je stávkovanie na prezidenta v súčasnosti naozaj populárne, dokazuje štatistika. Stávkari tipovali prezidenta dovedna viac než 7 500-krát, najviac zatiaľ podávajú na Harabina a Mistríka.

„Tipovať víťazstvo Harabina je, samozrejme, do určitej miery risk, ktorý sa môže aj nemusí vyplatiť. Zdá sa, že českí klienti sa zase vybrali cestou istoty, pretože Mistrík je najhorúcejším kandidátom na víťazstvo z uchádzačov, ktorí už ohlásili svoju účasť v boji o prezidentské kreslo,“ vysvetľuje bookmaker Tipsportu Pavol Boško a zo skúsenosti avizuje, že najväčší príjem stávok bude v posledných dňoch pred voľbami.

Ako ich vybrali?

Pridávanie mien do kurzového lístka je individuálne, platí však, že prvý výber mien je na uvážení bookmakera, ktorý vyberá mená podľa informácií z médií, vyhlásení osobností, návrhov politických strán...

O vypísanie kandidátov však žiadajú aj klienti a zoznam sa priebežne dopĺňa o tých, ktorí verejne ohlásia zámer kandidovať. Kurzy sa menia aj v závislosti od toho, ako stávkujú tipéri. „Príkladom by mohol byť napríklad Harabin. Počiatočný kurz na tohto kandidáta bol 60:1, v súčasnosti je to 3,80,“ dodal Filip Timár z Tipsportu.