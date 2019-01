Dievčina vážila 136 kg, keď sa začala cítiť divne: Išla k doktorovi, na druhý deň porodila!

Ako dieťa bola aktívna. Súťažne plávala a hrávala futbal. No doktor jej aj napriek tomu povedal, že je tučná a musí začať držať dietu. Liz Hronek mala vtedy len 8 rokov.

„Bolo to traumatizujúce,“ spomína teraz už 36-ročná Liz pre časopis People. „Nevážila som si nič na sebe. Cítila som sa ako smeť.“ V takom mladom veku však mala diéta na ňu opačný efekt. Dievča začalo prudko priberať a na univerzite vážilo 136 kíl. Denne vypila niekoľko litrov sladených vôd a jedla fast food.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jedného dňa, počas prednášok, cítila zvláštny pocit: „Myslela som si, že som sa počúrala.“ Našťastie kamarátka bola nablízku a odviezla Liz do univerzitnej nemocnice, kde jej povedali, že je tehotná. Porodila na druhý deň.

„Mala som bruško, ale nebolo to tehotenské bruško,“ vysvetľuje. „Povedali mi, že kolienka môjho bábätka boli schované pod mojimi rebrami, preto som necítila žiaden pohyb alebo kopanie.“

Liz Hronek sa nasťahovala späť k svojmu otcovi, aby sa postarali o jej dcérku, no nasledujúce dva roky bola „príliš vystresovaná a vystrašená,“ preto neustále priberala. „Mala som na starosti malé dievčatko a vôbec som nevedela, ako sa o ňu mám postarať,“ hovorí Liz. „Jedlo ma upokojovalo.“ Neskôr si uvedomila, že už sa nezvláda hrať so svojou dcérou a nestíha za ňou utekať. Chcela preto zmenu – najskôr kvôli svojej dcére a potom aj pre seba. Odrazu to bol iný pocit, než keď ju nútili v detstve držať diéty.

„Zistila som, že aj ja sama som dôležitá. Každý máme nejaký cieľ a ja nie som výnimkou. Stačilo iba zmeniť pohľad na svet. Už som nemyslela na to, ako veľmi sa nenávidím, ale začala som myslieť na svoje poslanie. Chcela som dosiahnuť potenciál, ktorý vo mne driemal.“

Začala preto držať dietu založenú na nízkom príjme sacharidov a vysokou dávkou proteínu. Podarilo sa jej schudnúť 22 kíl. Potom už začala spolupracovať s osobným trénerom a schudla ďalších 45 kg. Zúčastnila sa aj na bodybuildingových súťažiach. Postupne sa vypracovala na osobnú trénerku a založila si aj vlastný učebný program.

„V živote som nebola viac motivovaná. Už mám plno klientov, ktorí sa prihlásili do online kurzu. Zdieľam s nimi výživové plány, cviky a recepty,“ povedala. Vďaka tomu, že aj ona si prešla rovnakou cestou, akú teraz podstupujú jej klienti, ich dokonale chápe a vie sa im lepšie prispôsobiť. „Ak je niečo, s čím sa trápia, vieme sa kedykoľvek o tom porozprávať,“ dodáva na záver.