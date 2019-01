Zimný štadión opravujú za 4,5 milióna €: Najviac dá zabrať strecha

Prešovský zimný štadión je momentálne bez strechy. V týchto dňoch sa pracuje na jeho rekonštrukcii. Začala sa práve kvôli streche, pretože mohla ohroziť prípadných návštevníkov.

Strecha zimného stánku je unikátna - sedlová, a držali ju oceľové laná. Neopravovala sa od roku 1967, keď štadión uviedli do prevádzky. Preto hrozilo, že sa môže zrútiť. Mestu nezostalo nič iné, len sa pustiť do opravy štadióna aj za cenu toho, že hokejisti i ďalší športovci budú fungovať v obmedzenom režime, športovať budú na ľadových plochách v iných mestách.

Od budúcej sezóny by sa však mali vrátiť späť. „Postup prác podľa informácií od zhotoviteľa stavby prebieha podľa plánov a stavebná firma nehlásila mestu žiadne nepredpokladané problémy. Strecha bude mať opäť lanovú konštrukciu,“ uviedol vedúci kancelárie prešovskej primátorky Adrián Kuba. To znamená, že rekonštrukciu, ktorá stojí 4,5 milióna eur, by mali ukončiť v lete tohto roka. Zhotoviteľ stavby na ňu poskytuje 5-ročnú záruku.