Firma nechce ustúpiť mestu, naďalej vyberá od ľudí peniaze: Vodiči platia parkovné, aj keď je zadarmo!

Drzosť, akú svet nevidel! Firma EEI, ktorá dostala ešte v júni 2018 od mesta Košice padáka, naďalej vyberá poplatky od tamojších šoférov. Od Vianoc až do 6. januára je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) parkovanie v centre, rezidentských lokalitách i závorových parkoviskách bezplatné.

Realita je však iná a košickí šoféri naďalej vyťahujú drobné zo svojich peňaženiek. Svojvôľa súkromnej firmy EEI privádza Košičanov do nepríčetnosti. Bezplatné parkovanie ostalo len na papieri. Aj vo štvrtok pri odchode z rampového parkoviska na Orlej ulici musel Košičan Tomáš (28) zaplatiť . „V médiách vyhlasovali, že parkovanie má byť od Vianoc bezplatné. Aj minulý týždeň, aj dnes som potreboval ísť do centra, a tak som musel zacvakať, inak ma rampa von nepustí!” rozhorčuje sa Tomáš.

Kto má pravdu?

Podľa EEI sa Košičania stali rukojemníkmi magistrátu. Zodpovednosť za chaos v parkovaní hádžu na nové vedenie mesta. „Podľa vykonateľného neodkladného opatrenia nemá momentálne mesto Košice právo prevádzkovať parkovací systém. Až do právoplatného rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy to naďalej vykonávame my. Rešpektujeme súdne rozhodnutie, preto povinnosti, ktoré pre EEI vyplývajú z platnej nájomnej zmluvy, budeme riadne plniť aj po 1. 1. 2019,” tvrdí vedenie EEI.

Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka EEI nerešpektuje platné mestské VZN. „Parkovanie v meste prevezmeme od 7. januára, ako sme sľúbili. Firmu EEI sme vyzvali, aby zablokovala a deaktivovala parkovacie automaty v meste,” uviedol primátor. Aj splnomocnenec pre urovnanie vzťahu s danou firmou Henrich Burdiga tvrdí, že zmluva s EEI je neplatná.

„Musia sa riadiť platným VZN, podľa ktorého je parkovanie bezplatné od 24. decembra do 6. januára,“ uviedol s tým, že rampové parkoviská majú mať svoje závory zdvihnuté. Ak šoféri vojdú na takéto parkovisko a nevedia sa dostať von, majú volať na mestskú políciu. „Mesto nemôže tieto zariadenia demontovať, keďže nie sú náš majetok,” vysvetľuje. Od pondelka pre Košičanov platí novinka. Na parkovanie bude dozerať mestská polícia pomocou informačného systému. Šoférov vyzývajú, aby si cez online portál mesta zaregistrovali nové rezidentské karty.

Ako bude fungovať nové parkovanie