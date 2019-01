Ďalší zvrat v prípade modelky Terezy, ktorú zadržali s 9 kg heroínu: Nečakané správy z Pakistanu!

Mladá Češka, ktorá bola vlani v januári zadržaná na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, vo štvrtok dostala v poradí už tretieho sudcu. Prípadu sa ujme v pondelok 7. januára a v nadväznosti na jeho pridelenie bol termín ďalšieho pojednávania stanovený na 8. januára.

ČTK o tom vo štvrtok informovalo české ministerstvo zahraničia s odkazom na informácie honorárneho konzula v Láhaure. Dôvodom výmeny bolo preloženie jestvujúceho sudcu do provinčného mesta blízko hranice s Indiou.

Podľa pakistanského servera Urdu Point Češka vyjadrila podporu nedávno uväznenému pakistanskému expremiérovi Navázovi Šarífovi, ktorý bol koncom decembra odsúdený na sedem rokov väzenia za korupciu, následne zatknutý a prevezený do väznice. "Tiež sa dostal do väzenia na sedem rokov," mala vyhlásiť Tereza H. Ďalej vyjadrila nádej, že sa domôže spravodlivosti po tom, čo do čela najvyššieho súdu Pakistanu koncom januára zasadne nový predseda Ásif Sajíd Chósa.

Pakistanský server sa tiež pozastavuje nad nedávnou zmenou výpovede Češky, ktorá v decembri uviedla, že prišla do Pakistanu študovať islam a že žiadne drogy neviezla. Pritom vraj pôvodne priznala, že pašovala heroín do Spojených arabských emirátov. Ironicky poznamenáva, že sa Češka v pakistanskom väzení naučila nielen chodiť zahalená, ale tiež otočiť svoje tvrdenia podobne ako tamojší politici. Česká modelka podľa serveru naďalej požaduje, aby jej pakistanskí colníci vydali späť zhabané topánky. Práve v nich boli podľa skorších informácií pakistanských úradov ukryté drogy v hodnote 15 miliónov pakistanských rupií (cca 95-tisíc eur).