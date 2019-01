Silvestrovský ohňostroj Miroslava takmer pripravil o zrak: Raketka mi vystrelila do tváre!

Mohol oslepnúť! Miroslav (35) z Čane pri Košiciach na oslavy príchodu Nového roka tak skoro nezabudne. Pred svojimi deťmi odpaľoval delobuch lovec za 10 €, ktorý si kúpil v bežnej obchodnej sieti.

Všetko robil podľa návodu, keď mu pyrotechnika odrazu vystrelila rovno do tváre. Zábava sa okamžite zmenila na veľkú bolesť a boj lekárov o jeho zrak.

Miroslavov silvestrovský príbeh je podobný viacerým, ktoré zažili vyznávači pyrotechnickej zábavy. „Pred mojimi deťmi, ktoré stáli obďaleč, v bezpečnej vzdialenosti, som na Silvestra večer zapálil šnúru na raketkách. Tá sa odrazu chytila a vystrelila mi do tváre.

Bol to šok! Valila sa mi krv a ihneď sme museli ísť na pohotovosť do Košíc,“ vraví otec dvoch detí, ktorý po úraze na ľavé oko vôbec nevidel. „Postupne som začal vidieť, ale ešte nedokážem všetko prečítať. Poučil som sa na vlastnej koži. Už nevezmem do ruky ani klasickú prskavku. Nečakal som, čo sa môže stať, a to som všetko robil podľa návodu,“ zamýšľa sa Miroslav, ktorý pracuje ako mechanik meracej a regulačnej techniky. Bez očí by bol stratený.

Ďalšie komplikácie

Prednosta očnej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Jaroslav Kolesár Novému Času potvrdil, že Miroslav mal obrovské šťastie v nešťastí a strata zraku mu nehrozí. „Pravdepodobne dôjde k vyliečeniu, ale do budúcnosti nemožno vylúčiť ďalšie komplikácie, od poškodenia funkcie mihalníc cez tvorbu sĺz až po zníženú zrakovú ostrosť či dokonca odlúpenie sietnice,“ upozornil lekár. Miroslav bude pre chvíľku zábavy hospitalizovaný minimálne ešte niekoľko dní, ale mohlo sa to skončiť oveľa horšie.

Následky sú vážne

Jaroslav Kolesár, prednosta košickej očnej kliniky

Počet úrazov očí na prelome rokov, žiaľ, pribúda. Buď je to neodborná manipulácia s pyrotechnikou, alebo jej zlyhanie. Následky sú vážne, od popálenín až po ťažké devastačné poranenia oka. Jednému pacientovi sme počas nedávnych osláv a výbuchu pyrotechniky dokonca museli oko odstrániť. Dvaja ďalší obstáli lepšie, no neminú ich isté následky. Je to memento aj hendikep pre všetkých pacientov, ktorí potom majú problém v práci aj v živote.