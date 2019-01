Rodina Kanyeho Westa sa rozrastá: Pribudne k trom súrodencom chlapček či dievča?

Podľa najnovších informácií sa klan Kardashianok opäť rozrastie. Celebritka Kim Kardashian (38) a jej manžel Kanye West (41) majú už 3 deti - tento rok k nim pribudne ďalšie.

Kardashianka si s raperom povedala áno pred necelými 5 rokmi. Majú spolu už tri deti so zaujímavými menami - dcéra Chicago (1), syn Saint (3) a dcéra North (5). „Kanye chce ďalšie deti. Úplne ma tým obťažuje. Chcel by ich tak sedem,“ prezradila nedávno hviezdička vo svojej reality show. A vyzerá to tak, že jej manžel to myslí smrteľne vážne!

Na ceste by malo byť už ich štvrté dieťa. No Kim nie je tehotná! Ich ďalšie dieťa opäť vynosí náhradná matka. Mala by ňou byť tá istá, ktorá im vynosila aj najmladšiu dcéru Chicago. Práve z tohto tehotenstva malo zostať ešte jedno oplodnené embryo, ktoré teraz využili. Už v máji tohto roku by tak mal do početnej rodinky pribudnúť chlapček. Otázkou je, aké šialené meno dostane.