Cesty na Orave sú neprejazdné, hasiči vyrážajú do terénu s technikou: SHMÚ varuje pred ďalšou nádielkou

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) posiela v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou a silným snežením do najzasiahnutejších lokalít Slovenska potrebnú techniku.

Tá zabezpečí priechodnosť ciest do ohrozených obcí. Týka sa to najmä lokalít na Orave, ako aj obce Ždiar v okrese Poprad. TASR o tom informovala hovorkyňa HaZZ Zuzana Farkasová.

"Hasiči zo Záchrannej brigády v Žiline budú so špeciálnou technikou dislokovaní v katastri obce Oravská Lesná a Skalité. Dobrovoľný hasičský zbor Pole s pásovým transportérom bol vyslaný do Námestova, svoju základňu opustilo aj niekoľko hasičov zo Záchrannej brigády v Humennom, ktorí s pásovým transportérom a traktor - bagrom smerujú do katastra obce Ždiar, okres Poprad,” spresnila Farkasová s tým, že priechodnosť ciest sa budú hasiči snažiť udržať aj z dôvodu nevyhnutného prevozu pacientov, liekov a zásobovania zasiahnutých obcí.

Mimoriadna situácia, ktorú v súvislosti s intenzívnym snežením a víchricou vyhlásili v uplynulých hodinách viaceré obce Námestovského okresu, naďalej trvá. Aktuálne počasie je podľa oravských starostov premenlivé. Na území viacerých obcí napadlo vo štvrtok ďalších niekoľko desiatok centimetrov snehu. Najviac, až 84 centimetrov meteorológovia namerali v Oravskej Lesnej.

Obyvateľov Mútneho potrápilo vo štvrtok okrem sneženia a silného vetra aj viacero stromov, ktoré popadali na cestu. Starosta Marián Murín pre TASR povedal, že v teréne sa momentálne pohybuje sedem až osem kusov techniky. „Musím povedať, že je to neskutočné. Za 24 hodín napadlo 70 centimetrov snehu, čo je vážne dosť. Myslím si však, že situáciu zvládame k spokojnosti občanov. Za osem zím, počas ktorých som starostom, sme ešte nemali takú situáciu, ktorú by sme nezvládli. Sú okamihy, keď prestane snežiť, ale o desať minút je to tu znova, do toho stále fúka vietor. Sneh je sypký, tvoria sa záveje. Odhrniete cestu a hneď je to späť, takže máme čo robiť,“ priblížil.

Intenzívne sneženie skomplikovalo život aj v ďalších obciach. V Oravskej Polhore majú o 18. hodine zasadnutie krízového štábu. Podľa starostu Michala Strnála sa však situácia postupne upokojila a prestalo snežiť. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia v noci. Ak bude tak ako teraz, zajtra ráno odvoláme mimoriadnu situáciu,“ uviedol.

V Rabči bola podľa starostu Júliusa Pitáka situácia veľmi zlá. „V stredu (2. 1.) snežilo celý deň a celú noc. Snežilo aj dnes. Miestne komunikácie, ktorých máme do 40 kilometrov, si odhrnieme sami. Obecné stroje však na všetko nestačia, pomáhajú aj externisti,“ informoval s tým, že za uplynulé hodiny napadlo na území obce približne 50 centimetrov nového snehu.

Obec Malatiná zatiaľ mimoriadnu situáciu nevyhlásila. Starosta Zdenko Kubáň čaká, ako sa situácia vyvinie v nasledujúcich hodinách. „Ráno som hovoril s cestármi, aby prišli rozšíriť cestu, pretože vietor zavial snehom jeden jazdný pruh na hlavnej ceste. Veľmi nám tu zafukuje, záveje dosahujú výšku vyše metra,“ opísal.

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovými prehánkami vyhlásili v uplynulých hodinách celkom v ôsmich obciach v okrese Námestovo. Konkrétne ide o Mútne, Oravskú Lesnú, Oravské Veselé, Oravskú Polhoru, Sihelné, Rabču, Novoť a Zubrohlavu. V Žilinskom kraji okrem toho vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Lutiše, Belá, Terchová a Skalité na Kysuciach.

Vo viacerých krajoch Slovenska už druhý deň sneží. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) snehová nádielka na viacerých miestach severného Slovenska dosahuje 30, miestami aj 80 centimetrov. Podobná meteorologická situácia bude podľa SHMÚ pretrvávať a na ďalšiu snehovú nádielku sa treba pripraviť predovšetkým na severe.