Vážny úraz českého moderátora Musila: Okrem dolámaného tela ďalší hrozný následok

Český moderátor Honza Musil (51), ktorého poznajú diváci z obrazovky Novy, Primy aj Českej televízie, je pripútaný k nemocničnému lôžku.

Tri dni pred Vianocami padol z rebríka, výsledkom sú vážne zranenia. ,,Stalo sa to v garáži, kam šiel Honza po kvetináč, pretože dostal vianočnú ružu. Musel vyliezť na poschodie a vo chvíli, keď bol na rebríku, mu to podkĺzlo a spadol. Zlomil si chrbticu, deväť rebier a prepichol pľúca," povedal Musilov partner Jakub pre magazín Sedmička.

Moderátor má za sebou operáciu, lekári museli riešiť jeho problémy s dýchaním. Nasledovať bude náročná rehabilitácia. ,,Prajeme si, aby normálne chodil, čo ale pri poranení chrbtice nikdy nikto nevie. Či to budú dva mesiace, štyri mesiace alebo dlhšie, to zatiaľ nevieme,“ povedal Jakub. Ako píše Blesk, Musil je v nemocnici už dva týždne a momentálne je na pláne jeho prevoz z JIS-ky do zariadenia, ktoré sa špecializuje na rehabilitácie.

Komunikáciu so svetom zaňho vybavuje jeho partner, keďže moderátor takmer nie je schopný pohybu a nemôže poriadne ani rozprávať. Za podporu poďakoval aspoň na sociálnej sieti. ,,Ani neviem, či dnes padá sneh, alebo zatiaľ nie. Noc bola vcelku pokojná a ja sa vždy teším, až zase vyjde slnko. Tak pekný deň a ja sa zase ozvem,“ odkázal fanúšikom Musil.